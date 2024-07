Los expertos en nutrición revelan qué dieta podría ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares

(Información remitida por la empresa firmante)

La doctora Ascensión Marcos ha detallado durante su intervención en el III Encuentro de Verano ‘Alimentación Mediterránea de Precisión: Visión Internacional’, cómo la nutrición y la alimentación saludable puede ayudar a preservar la salud

Una alimentación saludable podría llegar incluso a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial

Valladolid, 12 de julio de 2023. En el marco del III Encuentro de Verano ‘Alimentación Mediterránea de Precisión: Visión Internacional’ celebrado en el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid y dedicado este año a la Dieta Mediterránea, la Dra. Ascensión Marcos, Directora del Grupo de Inmunonutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha participado en un taller sobre ‘Bebidas fermentadas y Dieta Mediterránea’. En esta ocasión, la experta en Inmunonutrición ha tenido la oportunidad de dar a conocer cómo la alimentación puede influir en la salud y prevención de patologías metabólicas y cardiovasculares.

Según la Fundación Española del Corazón (FEC), 520 millones de personas conviven con enfermedades cardiovasculares en el mundo [i] y calculan que el 42% de los españoles padece más de un factor de riesgo cardiovascular. Tal y como señalan desde la FEC, entre el 80 y el 90% de los infartos se asocian a factores de riesgo clásicos conocidos y modificables, lo que significa que se podrían prevenir si se evita caer en el sedentarismo, el tabaco y una mala alimentación.

Los hábitos alimentarios a la hora de comer han provocado un aumento de graves patologías metabólicas como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, además de haber aumentado las cifras de obesidad. Por ello, durante su intervención, la Dra. Marcos ha señalado que, para prevenir enfermedades y mejorar la salud cardiovascular, es recomendable seguir un patrón de vida saludable en el que se tenga en cuenta la práctica de actividad física, una buena rutina de sueño y una correcta alimentación, como es el caso de la Dieta Mediterránea. De hecho, el seguimiento de este tipo de dieta puede retrasar la aparición de estas enfermedades hasta 3,5 años [ii].

La experta ha puntualizado que la Dieta Mediterránea podría, además, tener efectos cardioprotectores sobre el HDL. “Los efectos saludables de este patrón dietético muy probablemente se deban a la combinación de muchos nutrientes con propiedades antiinflamatorias y/o antioxidantes presentes en esos alimentos”, ha puntualizado. “El HDL o lo que conocemos como colesterol bueno, aumenta la capacidad de proteger contra la oxidación que producen las LDL, evitando así que los lípidos se depositen en las arterias”.

Durante su intervención en el Campus de Soria la Directora del Grupo de Inmunonutrición del ICTAN, ha insistido en que “la adherencia a este patrón de Dieta Mediterránea podría reducir de manera significativa el riesgo de enfermedad y muerte por las principales causas de enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras”, añadiendo que “además es rico en polifenoles, sustancias que pueden explicar al menos en parte los efectos beneficiosos la salud general y cardiovascular”.

En relación con el consumo de bebidas fermentadas dentro de esta dieta, la Dra. Marcos considera que “el consumo moderado de bebidas fermentadas de bajo grado alcohólico, como la cerveza, en un patrón de vida saludable, como en el caso de la Dieta Mediterránea, es compatible con el mantenimiento de la salud y protección frente a procesos cardiovasculares y metabólicos”. Tras un consumo moderado de cerveza, el HDL podría experimentar un aumento en sangre, asociado a un menor riesgo de cardiopatías isquémicas, y participar en la protección del organismo frente a enfermedades cardiovasculares [iii]. La experta concluye que la ingesta moderada de cerveza podría proteger frente a lesiones miocárdicas agudas asociadas al infarto y favorecer la función cardiaca global [iv]. “El consumo moderado de cerveza podría ayudar a reducir el riesgo cardiovascular y la mortalidad general dentro de un estilo de vida saludable”, señala.

La experta insiste en que es esencial evitar el consumo abusivo de alcohol, respetando un consumo moderado de cerveza de 200-300 ml de cerveza al día para mujeres y hombres sanos respectivamente, , siempre acompañado de alimentos. “Los efectos beneficiosos de este tipo de bebidas se observan únicamente cuando el consumo es moderado y responsable por parte de adultos sanos cuya alimentación es sana y equilibrada”, puntualiza.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

[i] Web Fundación Española del Corazón: https://fundaciondelcorazon.com/actualidad/dia-mundial-del-corazon/3729-dia-mundial-del-corazon-2021.html [Último acceso: julio 2024]

[ii] Berti V, Walters M, Sterling J, Quinn CG, Logue M, Andrews R, Matthews DC, Osorio RS, Pupi A, Vallabhajosula S, Isaacson RS, de Leon MJ, Mosconi L. Mediterranean diet and 3-year Alzheimer brain biomarker changes in middle-aged adults. Neurology. 2018 May 15;90(20):e1789-e1798. doi: 10.1212/WNL.0000000000005527. Epub 2018 Apr 13. PMID: 29653991; PMCID: PMC5957301.

[iii]Huang, Shue, Li, Junjuan, Shearer, Gregory C, Lichtenstein, Alice H, Zheng, Xiaoming, Wu, Yuntao, Jin, Cheng, Wu, Shouling, Gao, Xiang. “Longitudinal study of alcohol consumption and HDL concentrations: a community-based study”. The American Journal of Clinical Nurtrition. 2017; vol. 105 no. 4 905-912

[iv] Padro, T.; Muñoz-García, N.; Vilahur, G.; Chagas, P.; Deyà, A.; Antonijoan, R.M.; Badimon, L. Moderate Beer Intake and Cardiovascular Health in Overweight Individuals. Nutrients 2018, 10, 1237.

Emisor: Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

Para más información:

Ana Álvarez / ana.alvarez@bursonglobal.com

913 84 67 14