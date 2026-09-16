Hifas da Terra invita a usar hongos medicinales para recuperar el equilibrio con el cambio de estación - Hifas da Terra

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- Septiembre marca mucho más que un cambio en el calendario. Los días empiezan a acortarse, las temperaturas bajan progresivamente y las agendas vuelven a llenarse. Después de unas semanas en las que los horarios, la alimentación o el descanso suelen ser más flexibles, el cuerpo también necesita encontrar de nuevo su equilibrio.

Dormir bien, recuperar unos horarios estables, moverse a diario y volver a una alimentación variada son algunos de los primeros pasos. Pero existe otro factor al que cada vez se presta más atención: la salud intestinal y el equilibrio de la microbiota, estrechamente relacionados con diferentes procesos del organismo y con la sensación general de bienestar.

El intestino alberga billones de microorganismos que forman la microbiota intestinal y desempeñan un papel relevante en funciones digestivas, metabólicas e inmunitarias. Por eso, cuidar lo que ocurre en el interior puede tener mucho que ver con cómo se siente por fuera: desde las digestiones hasta la energía con la que se afronta el día. En este contexto, Optimum Health, de Hifas da Terra, plantea una propuesta de cuidado integral desde dentro, con una fórmula que combina adaptógenos orgánicos, colágeno marino, prebióticos botánicos y probióticos.

Optimum Health está desarrollado para acompañar diferentes áreas relacionadas con el bienestar cotidiano, desde el equilibrio de la microbiota y la digestión hasta el descanso, la vitalidad, la concentración, el sistema inmunitario y la calidad de la piel. Además de estar disponible en cápsulas, Hifas da Terra ha desarrollado Optimum Gummies, sus nuevas gominolas funcionales en un formato práctico para incorporar los hongos medicinales a una rutina de bienestar.

A ello se suma la llegada de los meses más fríos y una mayor circulación de virus respiratorios. El sistema inmunitario vuelve entonces a ocupar un lugar importante y hábitos tan básicos como descansar correctamente, mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y gestionar el estrés adquieren todavía más relevancia.

La alimentación también suele acusar los cambios propios del verano. Más comidas fuera de casa, alcohol, horarios irregulares o una mayor presencia de alimentos procesados pueden hacer que, al recuperar la normalidad, aparezca esa sensación de cansancio o pesadez que invita a reajustar hábitos. El organismo cuenta con sus propios sistemas para procesar y eliminar sustancias de desecho, principalmente a través del hígado, los riñones, el intestino y los pulmones, y una alimentación saludable, una correcta hidratación, el ejercicio y el descanso son fundamentales para favorecer su funcionamiento normal.

Como complemento a estos hábitos, Hifas-Detox combina extractos ecológicos de Maitake y Polyporus con vitamina C natural procedente de la acerola. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, al metabolismo energético y a la protección de las células frente al estrés oxidativo, además de ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga.

De esta forma, Optimum Health y Hifas-Detox pueden integrarse en una rutina orientada a recuperar el equilibrio y cuidar el organismo desde dentro tras los meses de verano. Mientras Optimum Health ofrece un enfoque integral vinculado al bienestar cotidiano, Hifas-Detox complementa esta rutina con ingredientes seleccionados y vitamina C.

Más que compensar excesos o buscar soluciones rápidas, este momento del año puede convertirse así en una oportunidad para volver a escuchar al cuerpo y recuperar hábitos que ayuden a sentirse bien de forma global. Dormir mejor, cuidar la microbiota, recuperar la energía, protegerse frente al estrés oxidativo y prestar atención al sistema inmunitario forman parte de una misma idea: el bienestar no depende de una única acción, sino del equilibrio entre aquello que se hace cada día y la forma en la que se cuida el organismo desde dentro.

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