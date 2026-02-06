Un hito en la estimulación transcraneal; primera formación universitaria acreditada en EMT y tDCS en español - IFIN

Madrid, 6 de febrero de 2026.- La neuromodulación no invasiva se ha consolidado en los últimos años como una de las áreas con mayor proyección clínica dentro de las neurociencias. Cada vez más especialidades sanitarias trabajan a través del cerebro como órgano de intervención terapéutica, modulando redes neuronales implicadas en la emoción, el movimiento, el dolor, la cognición y la recuperación funcional. En este contexto, la formación reglada en estimulación cerebral se convierte en una necesidad clave. El Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación (IFIN) impulsa un hito relevante al lanzar la primera formación universitaria acreditada en español en Estimulación Magnética Transcraneal (EMT o TMS) y Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS). Esta iniciativa supone un antes y un después en la estimulación transcraneal, al establecer por primera vez una capacitación homologada, oficial y con créditos universitarios en estas técnicas.

IFIN se convierte así en la primera entidad en ofrecer una formación universitaria oficial en EMT (TMS) y tDCS, acreditada por la Universidad EUNEIZ. El proyecto responde a la creciente demanda de formación en estimulación magnética transcraneal y formación en estimulación transcraneal por corriente directa, en un momento de expansión clínica y científica sostenida de la neuromodulación no invasiva.

La estimulación magnética transcraneal (EMT o TMS) y la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) cuentan con una evidencia cada vez más consolidada en indicaciones como la depresión, el dolor crónico, la rehabilitación tras ictus y otros trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos, con nuevas aplicaciones en continuo desarrollo. Esta realidad hace imprescindible una formación estructurada que garantice calidad, seguridad y correcta aplicación clínica.

La dirección académica de los programas está a cargo del Dr. Héctor Saiz García y del Dr. Daniel Vicente Rivera, médicos psiquiatras y referentes en neuromodulación clínica. Desde la dirección se destaca la importancia de que la expansión de la EMT y la tDCS vaya acompañada de una formación universitaria sólida, basada en la evidencia y orientada a la práctica clínica real.

Uno de los elementos centrales del modelo formativo de IFIN es su enfoque clínico y transversal. Los programas han sido diseñados por clínicos y dirigidos a profesionales que trabajan con el cerebro como herramienta terapéutica, abordando no solo el manejo técnico de la estimulación transcraneal, sino también la indicación clínica, la seguridad, la toma de decisiones y la integración de la neuromodulación en el abordaje global del paciente.

La formación está dirigida a un amplio abanico de profesionales sanitarios, reflejando la naturaleza multidisciplinar de las neurociencias clínicas actuales. Entre las especialidades se incluyen psiquiatría, neurología, neuropsicología, neurofisiología clínica, rehabilitación y tratamiento del dolor, así como perfiles como enfermería, fisioterapia, psicología sanitaria, logopedia y terapia ocupacional.

Actualmente, IFIN ofrece dos programas principales: el curso universitario oficial en EMT (TMS) y el curso universitario oficial en tDCS, concebidos como la primera formación homologada en español en estas técnicas. Ambos se complementan con un módulo de prácticas presenciales, con dispositivos reales y supervisión directa de profesionales con experiencia clínica, así como con IFIN PRO, una línea de formación continuada orientada a la actualización permanente.

Toda la información sobre los programas, modalidades, prácticas y acreditaciones puede consultarse en www.institutofin.com. Con esta iniciativa, IFIN refuerza el valor de la formación universitaria oficial en neuromodulación no invasiva y se posiciona como un referente en el ámbito hispanohablante, contribuyendo a la profesionalización y estandarización de la EMT (TMS) y la tDCS en el entorno sanitario.

