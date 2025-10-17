El II Congreso de Educación Terapéutica en Diabetes acogerá a 250 profesionales sanitarios en Madrid

“Por muchos avances tecnológicos que existan, sin educación terapéutica al paciente y sus familias, es muy difícil que se genere una buena adherencia terapéutica y un correcto control de la diabetes”.

A través de ponencias científicas, talleres prácticos y mesas de debate, el programa abordará los avances más recientes en dispositivos, monitorización, bombas de insulina y estrategias educativas centradas en la persona con diabetes, que busquen acercar la evidencia científica a la práctica clínica diaria. Además, el congreso ofrecerá un espacio expositivo donde la industria sanitaria presentará las últimas tecnologías y soluciones digitales para la gestión de la diabetes, así como una zona de pósteres y premios a los mejores trabajos de investigación y educación.