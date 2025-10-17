El II Congreso de Educación Terapéutica en Diabetes acogerá a 250 profesionales sanitarios en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)
Plasencia, 17 de octubre de 2025.
Enfermeras, médicos y psicólogos, todos ellos educadores en diabetes y especializados en tecnología sanitaria, se reunirán el próximo 24 y 25 de octubre en el Hotel Nuevo Boston de Madrid para debatir y compartir conocimiento sobre los retos presentes y futuros en el cuidado de las personas con diabetes.
Este evento, consolidado ya como un congreso de referencia nacional en educación terapéutica e innovación, está organizado por el Centro Tecnológico de Simulación de eSalùdate y un Comité Científico de profesionales líderes en Diabetes, presidido por Maite Penalba, enfermera del Hospital La Fe y pionera en Educación Terapéutica en España:
Emisor: eSalùdate
Contacto: Almudena Rivero 607068748 secretariatecnica@esaludate.com
“Por muchos avances tecnológicos que existan, sin educación terapéutica al paciente y sus familias, es muy difícil que se genere una buena adherencia terapéutica y un correcto control de la diabetes”.
A través de ponencias científicas, talleres prácticos y mesas de debate, el programa abordará los avances más recientes en dispositivos, monitorización, bombas de insulina y estrategias educativas centradas en la persona con diabetes, que busquen acercar la evidencia científica a la práctica clínica diaria.Además, el congreso ofrecerá un espacio expositivo donde la industria sanitaria presentará las últimas tecnologías y soluciones digitales para la gestión de la diabetes, así como una zona de pósteres y premios a los mejores trabajos de investigación y educación.
“Como profesionales de la salud, debemos aunar esfuerzos para mejorar los tratamientos y cuidados de nuestros pacientes independientemente del nivel asistencial, donde la Educación Terapéutica que utilizamos, su indicación, última tecnología, técnicas y cuidados son primordiales”, destaca Higinio Salgado Pacheco, presidente del Comité Organizador.Este encuentro cuenta con la validación de Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) y la acreditación por la CFC (Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias).Toda la información y programa está disponible en educaciondiabetes.es