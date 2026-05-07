Llega a España el desfibrilador personal de bolsillo: un nuevo paso en la cardioprotección

El primer desfibrilador personal, Vivest Pocket, una nueva categoría de desfibriladores - VIVEST IBÉRICA. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de mayo de 2026.

Vivest Ibérica presenta Pocket, un DEA compacto diseñado para actuar en segundos en casa, en el coche o en entornos profesionales en movilidad

La cardioprotección entra en una nueva etapa con la llegada a España de una categoría que hasta ahora parecía impensable: el desfibrilador personal de bolsillo.

Vivest Ibérica ha presentado Pocket, un desfibrilador externo automatizado de formato compacto concebido para estar siempre cerca del usuario y no depender de una instalación fija en pared. La propuesta cambia el enfoque tradicional de la cardioprotección: pasar de buscar un desfibrilador en una emergencia a poder llevarlo encima o tenerlo al alcance inmediato en el día a día.

Este nuevo concepto responde a una realidad conocida por cualquier profesional sanitario: en una parada cardíaca, los primeros minutos son decisivos. Sin embargo, gran parte de estas emergencias se producen fuera del entorno hospitalario y lejos de un equipo accesible en ese momento.

Pocket nace precisamente para reducir esa distancia entre la emergencia y la respuesta. Su tamaño compacto, aproximadamente 15 centímetros de largo, 7,5 de alto y 5 de fondo, y su peso cercano a 700 gramos, permiten transportarlo con facilidad y guardarlo en lugares tan cotidianos como una mochila, un bolso o la guantera de un vehículo.

La novedad no reside solo en el tamaño. También en el cambio de mentalidad que plantea. Hasta ahora, la mayoría de los desfibriladores se asociaban a estaciones, aeropuertos, centros comerciales o instalaciones deportivas. Con la llegada del desfibrilador personal, la cardioprotección da un salto hacia un modelo más cercano, móvil y adaptado a la vida real.

El dispositivo está pensado tanto para el ámbito familiar como para usos profesionales en movilidad. En el entorno doméstico, puede acompañar desplazamientos, viajes, salidas en carretera o actividades cotidianas. En el plano profesional, abre posibilidades para cuerpos policiales, Guardia Civil, seguridad privada, taxis, VTC, técnicos de campo o cualquier actividad en la que el vehículo forme parte del puesto de trabajo.

Desde Vivest Ibérica subrayan que el objetivo no es sustituir al desfibrilador convencional instalado en espacios donde sigue siendo esencial, sino ampliar la capacidad de respuesta con una solución portátil, inmediata y disponible allí donde antes no llegaba la cardioprotección.

Pocket cuenta con certificación sanitaria bajo el Reglamento (UE) 2017/745, conocido como MDR, uno de los marcos regulatorios más exigentes para productos sanitarios en Europa. Este punto refuerza la entrada en el mercado de un dispositivo que no solo aporta una nueva propuesta de uso, sino que lo hace dentro del estándar regulatorio europeo actual.

La llegada del desfibrilador personal de bolsillo abre así una conversación de fondo: si hoy millones de personas no salen de casa sin teléfono móvil, documentación o llaves, quizá la siguiente gran evolución en prevención sea incorporar también un dispositivo capaz de intervenir en una emergencia cardíaca en los primeros minutos.

Más información sobre el dispositivo y su disponibilidad en España en la web oficial de Vivest Ibérica y en su plataforma específica de lanzamiento www.desfibriladorpersonal.com