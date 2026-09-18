Madrid reúne a especialistas en la 11.ª Jornada sobre Mieloma Múltiple - COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- CEMMP reúne en Madrid a algunos de los principales expertos en mieloma múltiple en su 11.ª Jornada Informativa. El próximo 17 de septiembre en el Colegio de Médicos.

La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple celebrará el próximo jueves 17 de septiembre en Madrid una nueva edición de su Jornada Informativa, un encuentro que acercará a pacientes y familiares los principales avances y cuestiones que están marcando el presente y el futuro del mieloma múltiple.

Madrid, septiembre de 2026.– La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) celebra el próximo jueves 17 de septiembre en Madrid su 11.ª Jornada Informativa sobre el Mieloma Múltiple, consolidando un modelo de encuentro que reúne directamente a pacientes, familiares y algunos de los especialistas de referencia en esta enfermedad.

La Jornada mantiene el objetivo con el que CEMMP puso en marcha estos encuentros: ofrecer a los pacientes información rigurosa, actualizada y comprensible, permitirles plantear directamente sus preguntas a los especialistas y abordar el mieloma desde todas aquellas cuestiones que condicionan la vida de quienes conviven con la enfermedad.

Teresa Regueiro, presidenta y fundadora de CEMMP, ha señalado que, cuando CEMMP comenzó a organizar estas jornadas hace más de diez años, hablar de mieloma era hablar fundamentalmente de tratamientos y supervivencia. Hoy, sin embargo, pacientes y hematólogos pueden sentarse a hablar también de largos supervivientes, remisiones cada vez más profundas, enfermedad mínima residual, nuevas formas de seguimiento e incluso de cura funcional. Para Regueiro, se ha avanzado muchísimo durante estos años, aunque hay algo que no ha cambiado: la necesidad del paciente de entender qué está ocurriendo con su enfermedad y de poder hablar de ello directamente con quienes mejor la conocen.

El programa de esta 11.ª Jornada refleja precisamente esa evolución. Conceptos como remisión, cura funcional, enfermedad mínima residual (EMR), espectrometría de masas o riesgo citogenético ocuparán buena parte de una tarde en la que participarán doctores Joan Bladé, Jesús San Miguel, Esther González, Noemí Puig, Bruno Paiva, Merche Gironella, Enrique Ocio, María José Calasanz y Juanjo Lahuerta, entre otros.

La mañana pondrá el foco en una realidad cada vez más presente: los largos supervivientes de mieloma múltiple, junto con el apoyo psicológico al paciente. Durante la tarde se abordará también el cuidado integral en las distintas etapas de la enfermedad.

Regueiro ha incidido asimismo en que vivir más significa también aprender a vivir mejor y que el aumento de la supervivencia obliga a prestar atención a necesidades que hace años apenas podían plantearse.

Uno de los asuntos especialmente novedosos será el debate en torno a la cura funcional y a qué pacientes pueden aplicarse las nuevas herramientas de seguimiento, así como el papel de la espectrometría de masas y la actualización sobre GMSI y enfermedad mínima residual.

Los coloquios previstos a lo largo de la Jornada permitirán, además, que los pacientes puedan trasladar directamente sus dudas a los especialistas, manteniendo una de las características esenciales de estos encuentros: convertir la información científica en conocimiento útil para quien vive con mieloma.

La Jornada finalizará con dos intervenciones que aportarán una perspectiva complementaria: la genetista María José Calasanz analizará qué ha cambiado en el riesgo citogenético del mieloma múltiple, y Juanjo Lahuerta cerrará el encuentro con “Un paseo por la historia del mieloma”.

Con esta 11.ª edición, CEMMP continúa desarrollando una de sus principales líneas de trabajo: acercar el conocimiento sobre el mieloma a los pacientes y sus familias y favorecer un diálogo directo entre quienes viven la enfermedad y quienes trabajan cada día para comprenderla y tratarla mejor.

Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP)

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