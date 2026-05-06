María Pilar Sánchez, experta en trauma; hasta el 88% de personas con fibromialgia sufrió maltrato infantil

María Pilar Sánchez, experta en trauma; hasta el 88ޠpersonas con fibromialgia sufrió maltrato infantil - María Pilar Sánchez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de mayo de 2026.- María Pilar Sánchez sabe de fibromialgia desde dos lugares: el de quien la ha investigado en profundidad y el de quien la sufrió. Graduada en psicología y especialista en trauma, superó hace quince años esta enfermedad —junto al síndrome de fatiga crónica— tras reconocer algo que la ciencia hoy respalda con datos: su raíz estaba en una infancia marcada por el maltrato psicológico, físico y relacional.

"El cuerpo nunca olvida lo que la mente aprendió a silenciar", explica Sánchez, que acompaña a personas con dolor crónico desde una perspectiva integradora que une neurobiología, historia de vida y trabajo emocional.

Y los datos le dan la razón. Estudios recientes señalan que hasta el 88% de las personas con fibromialgia reportan haber vivido experiencias adversas en la infancia: abuso físico o emocional, negligencia o pérdida de figuras de apego, entre otras. No es coincidencia. Cuando el sistema nervioso de un niño se forma en un entorno de amenaza constante, aprende a vivir en alerta permanente. Años después, esa hipervigilancia puede manifestarse como dolor crónico sin causa orgánica aparente.

La neurociencia lo confirma: las personas expuestas a trauma infantil presentan alteraciones en la amígdala, el hipocampo y el eje del estrés que amplifican la percepción del dolor. Es lo que se conoce como sensibilización central, mecanismo clave en la fibromialgia.

Su propuesta es trabajar la biografía como territorio terapéutico: “No se trata de descartar ningún tratamiento, sino de ampliar la mirada", explica Sánchez. "Cuando incorporamos la historia emocional y biográfica al abordaje, algo cambia profundamente en quien sufre".

Explorar la historia emocional va mucho más allá de rememorar eventos del pasado. Es un proceso que implica reconocer las heridas emocionales que nunca sanaron, las relaciones que marcaron, las pérdidas nunca lloradas, y los patrones aprendidos de callarse, adaptarse y no ocupar espacio.

Porque detrás de muchos cuerpos que duelen, hay una historia que nunca fue escuchada.

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