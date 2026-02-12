Más Datos Cáncer amplía y refuerza su modelo de conocimiento sobre cáncer en España

Estructura del modelo integrado y global de conocimiento en cáncer. - BISMART

Barcelona, 12 de febrero de 2026.

Mejorar la realidad de las personas con cáncer requiere conocimiento compartido, datos comparables y una visión común del conjunto del territorio. Con esta convicción nació Más Datos Cáncer, un proyecto impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que articula la colaboración de entidades científicas, expertos independientes y asociaciones de pacientes con un objetivo común: avanzar en el conocimiento y la generación de datos sobre cáncer para contribuir a una atención más equitativa y justa. Ahora, la AECC colabora con el partner tecnológico Bismart para ampliar el alcance, la calidad y la profunidad del proyecto.

En su papel como entidad promotora, la AECC ha impulsado, junto con el resto de las entidades y asociaciones implicadas, la definición del marco estratégico del proyecto, aportando liderazgo y recursos, y facilitando la coordinación del conjunto de actores del ámbito oncológico, lo que ha permitido asegurar un enfoque plural y riguroso. Además, el proyecto pone de manifiesto las lagunas de información existentes en el ámbito oncológico y trabaja para avanzar en su solución a través del conocimiento compartido.

El eje central del proyecto es el Modelo integrado y global de conocimiento en cáncer, una herramienta que permite comparar el estado de distintos aspectos del cáncer a lo largo del tiempo y entre las diferentes comunidades autónomas. El modelo analiza indicadores relacionados con la prevención, la actividad asistencial y los recursos disponibles en el ámbito oncológico, siguiendo el itinerario del paciente desde la prevención y el diagnóstico hasta la atención, el seguimiento y el final de vida. Se trata de un modelo orientado a ofrecer una radiografía estructural del sistema oncológico, no a medir resultados en salud, lo que permite identificar desigualdades territoriales y áreas de mejora.

En esta nueva fase, el modelo amplía y refuerza su base de conocimiento mediante la incorporación de nuevos indicadores, la ampliación del alcance del modelo, la verificación y mejora de la calidad de los datos existentes y la integración de información adicional correspondiente al año 2025. Esta evolución incrementa la solidez, coherencia y comparabilidad del análisis, ofreciendo una visión más completa y precisa de la realidad oncológica en España.

Uno de los valores diferenciales de Más Datos Cáncer es que, además de visibilizar la información disponible, pone de manifiesto las lagunas de datos aún presentes en el conocimiento del cáncer en España, con la vocación de impulsar avances futuros en la generación de información más completa, homogénea y comparable, como base para una toma de decisiones basada en datos en el ámbito oncológico.

La última actualización del proyecto ha sido posible gracias a una mejora integral del tratamiento, análisis y visualización de los datos, desarrollada con el apoyo de Bismart como socio tecnológico. Su contribución ha permitido optimizar los procesos de integración, validación y explotación de la información —mejorando la calidad, consistencia y gobernanza del dato—, así como evolucionar los cuadros de mando hacia un entorno analítico más robusto, accesible y comprensible.

La actualización no se limita a un rediseño visual, sino que supone una mejora sustancial del modelo analítico, facilitando una lectura más clara de los indicadores, una navegación más intuitiva y una mejor interpretación de la información por parte de profesionales sanitarios, responsables públicos, investigadores, medios de comunicación y ciudadanía.

Desde la AECC subrayan que Más Datos Cáncer es un proyecto propio, abierto y en evolución constante, concebido para transformar los datos en conocimiento útil y compartido, y para contribuir, desde la evidencia, a la mejora de la atención oncológica y a la reducción de desigualdades en todo el territorio.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en España en la lucha contra el cáncer. A través de la investigación, la prevención, la atención y el acompañamiento a pacientes y familiares, la AECC trabaja para reducir el impacto del cáncer y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Sobre Bismart

Bismart es una consultora especializada en gestión, análisis y visualización de datos. Acompaña a organizaciones públicas y privadas en el diseño e implementación de soluciones analíticas avanzadas que permiten transformar los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

