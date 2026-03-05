Más prehabilitación reduciría las secuelas de los tratamientos oncológicos, según Cfisiomad

Más prehabilitación reduciría las secuelas de los tratamientos oncológicos - Cfisiomad

Madrid, 5 de marzo de 2026.- La prehabilitación consiste en preparar a la persona que se va a someter a un tratamiento oncológico o a una cirugía para que lo haga en las mejores condiciones y aprenda distintas técnicas que le ayudarán en el proceso posoperatorio. En Cfisiomad, este enfoque se trabaja de manera personalizada para optimizar la recuperación desde el primer momento. Eso se traduce, por ejemplo, en menos dolor. De este modo, la prehabilitación, avalada por la evidencia científica, aporta mejores resultados posquirúrgicos, menor tiempo de hospitalización y aumento de opciones terapéuticas. A la vez, produce una mejora de la función cardiorrespiratoria, aumento de la fuerza muscular, de la flexibilidad y mejora del estado emocional, disminuyendo el riesgo de ansiedad y depresión.

Sin embargo, la prehabilitación, que realizan fisioterapeutas, apenas está extendida actualmente en los centros hospitalarios españoles, recuerdan desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), que representa a los más de 13.000 profesionales de la región.

“En los casos de cáncer, es necesario que la Fisioterapia actúe cuanto antes, con el objetivo de conseguir la máxima funcionalidad del paciente frente a los problemas que se derivan de los tratamientos oncológicos”, señala Ana Serrano, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos del CPFCM, refiriéndose a las situaciones relacionadas con la quimioterapia, radioterapia y cirugía, que deterioran la calidad de vida de las personas afectadas.

“Cuando ya se ha instaurado el daño en el paciente, el trabajo de los fisioterapeutas se complica mucho y la capacidad para recuperar funcionalidad se reduce también mucho.”, añade esta fisioterapeuta.

Una de las intervenciones más importantes, y de las que mayor evidencia se tiene, es la actividad y el ejercicio físico. En este sentido, el CPFCM recuerda que tiene que ser un fisioterapeuta, como profesional sanitario, quien indique y supervise el ejercicio en estos casos, por la cantidad de aspectos relacionados que hay que tener en cuenta, muy diferentes al entrenamiento deportivo.

A esto se añaden pautas de educación sanitaria y una serie de consejos para que el paciente pueda ocuparse de su autocuidado.

La prehabilitación resulta especialmente importante en tipos de cáncer como el de pulmón (el tercero en España por incidencia de casos), donde intervienen fisioterapeutas expertos en Oncología y problemas respiratorios. Cuando se trata de colon y recto (los más numerosos en España) o próstata (el cuarto más frecuente), también se incorpora el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico.

