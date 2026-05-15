Mater Dei, una policlínica con estética boutique y aparatología de vanguardia en Oviedo - Policlínica Mater Dei

(Información remitida por la empresa firmante)

Oviedo, 15 de mayo de 2026.- La arquitectura y el diseño interior también han comenzado a transformar la manera de entender los espacios dedicados a la salud. Frente a la estética tradicional de clínicas y hospitales, cada vez ganan más protagonismo los centros que priorizan la amplitud, la luz natural y una experiencia más confortable para el paciente. En Oviedo, Policlínica Mater Dei desarrolla este concepto a través de unas instalaciones de inspiración boutique donde la innovación médica convive con una cuidada decoración y tecnología avanzada. La incorporación de tratamientos como Endolift refleja esta apuesta por integrar bienestar, estética y atención personalizada en un mismo espacio.

Un espacio sanitario que se aleja de la estética clínica tradicional

Ubicada en el corazón de Oviedo, Policlínica Mater Dei ha sido concebida para ofrecer una experiencia sanitaria más próxima al confort de un lobby de hotel que a la imagen convencional de un centro médico. Sus salas de espera amplias y luminosas, la distribución de los espacios y la estética contemporánea de las instalaciones crean una atmósfera pensada para favorecer la comodidad y el bienestar durante cada visita.

La policlínica reúne distintas especialidades médicas en un mismo lugar, facilitando una atención integral adaptada a las necesidades de cada paciente. Odontología, medicina estética, psicología, logopedia, traumatología, fisioterapia clínica rehabilitadora e intervencionista o nutrición integrativa forman parte de una propuesta multidisciplinar respaldada por profesionales especializados y equipamiento de última generación.

Además de la accesibilidad total de las instalaciones, el centro dispone de parking próximo y consultas diseñadas para ofrecer privacidad, amplitud y funcionalidad. La distribución del centro ha sido planteada para concentrar distintas especialidades sanitarias en un único espacio, permitiendo optimizar tiempos y centralizar tratamientos médicos, estéticos y terapéuticos sin desplazamientos entre diferentes clínicas.

Tecnología avanzada y tratamientos personalizados para salud y estética

La innovación tecnológica ocupa un papel central dentro de la propuesta de Policlínica Mater Dei. En el área de medicina estética, el centro incorpora aparatología avanzada como HIFU, láser co2 y Endolift, orientada a tratamientos faciales y corporales que buscan resultados eficaces y seguros mediante técnicas mínimamente invasivas.

La clínica también dispone de servicios especializados en salud femenina, incluyendo ginecología regenerativa con Caress Flow, ecografía 4D y ecografía clínica de alta precisión. En el ámbito odontológico, destacan tratamientos como los implantes mediante cirugía guiada y la ortodoncia invisible, enfocados tanto en la funcionalidad como en la estética dental.

Este enfoque combina tecnología médica, personalización y una cuidada experiencia asistencial en un espacio diseñado para transmitir calma, amplitud y bienestar. La propuesta de Policlínica Mater Dei refleja una evolución en la manera de concebir los centros sanitarios, integrando innovación y diseño en un mismo concepto de atención integral.

Contacto

Emisor: Policlínica Mater Dei

Contacto: Policlínica Mater Dei

Número de contacto: 984251370