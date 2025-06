Nuevo método de eliminación de grasa corporal a través de la congelación de las células.

(Información remitida por la empresa firmante)

Malaga, 27 de junio de 2025.

La clínica de salud Biomium, en Alhaurín de la Torre, lidera en la provincia de Málaga el método más efectivo en la eliminación de la grasa corporal, el CoolSculpting Elite, a través de la congelación de células se consigue la eliminación de grasas localizadas, sin intervención qjuirúrgica, sin dolor y en una sola sesión.

Un tratamiento indoloro y no quirúrgico que se ha demostrado muy eficaz contra la proliferación de grasa perjudiciales para el organismo, que no daña la piel, y que está ofreciendo grandes resultados, “llegando a eliminar, en tan solo una sesión, hasta el 50% de la grasa no deseada”.

Son muchos los estudios científicos que avalan que las células grasas son sensibles al frío y que su congelación es totalmente eficaz y fiable para su posterior eliminación. La técnica conocida como criolipólisis, o en su nombre comercial coolsculpting, trata la grasa localizada mediante la aplicación de bajas temperaturas, que pueden llegar a los -11ºC, a zonas muy delimitadas del organismo. Una vez que los depósitos de grasas debajo de la piel se congelan, estas células mueren, que serán eliminadas a través del sistema linfático.

La aplicación de estas temperaturas se enfoca con unos dispositivos fijados entre paneles, que se adaptan perfectamente a la zona a tratar. En tan solo una sesión que suele durar entre 1 a 4 horas, los resultados son bastante sorprendentes en el contorno corporal y el volumen de las áreas abordadas. Los adipocitos, que son las células grasas que se acumulan en el organismo, se congelan y mueren con esta técnica, estimando que el proceso destruye como mínimo el 30% de la grasa del área tratada, y en la mayoría de los casos se alcanza el 50% de eliminación de grasa, sin ningún tipo de efecto negativo en los lípidos.

De hecho, hay un estudio científico publicado en la revista científica Lasers and Surgery Medicine, según el cual los niveles de lípidos séricos y hepáticos no han sido afectados y que el tratamiento es seguro y bien tolerado

Los estudios realizados y los casos que se están llevando a cabo demuestran que la grasa localizada se puede eliminar de manera definitiva, con menos posibilidades de que reaparezca. Además de lograr de forma sana y segura el principal objetivo, eliminación de grasa, “también es importante reseñar que es un proceso de bajo riesgo, sin reacciones adversas, ni heridas ni cicatrices. No requiere de reposo posterior y los resultados son más evidentes de manera gradual y natural, no de forma tan brusca como una liposucción, y en nuestro caso hemos alcanzado un 90% de éxito en los casos tratados”, señala el gerente de Biomium, Manuel Soto.

La FDA en Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento respaldaron su aprobación en 2010, aumentando desde entonces la demanda de este tratamiento nada menos que un 823%. Los estudios clínicos mostraron que el enfriamiento no invasivo para iniciar la destrucción de los adipocitos (células de grasa) lleva a una reducción en el grosor de la capa de grasa, demostrada tanto en mediciones con ultrasonidos como por observación a simple vista. La pérdida de volumen del tejido adiposo es gradual, y corresponde a la fase de eliminación de los adipocitos muertos por un proceso inflamatorio; que alcanza su pico a los 5 o 7 meses después de la exposición al frío.

Estudios de criolipólisis han mostrado que después de un tratamiento en una superficie grande que dio una reducción del 30 al 50% en el grosor de la capa de grasa, los niveles de lípidos séricos permanecieron dentro de los límites normales a lo largo de los tres meses posteriores.?

“De todas formas cada persona es diferente, y los resultados dependerán de muchos factores. Es importante realizar un estudio previo y analizar cada caso, aquí es muy importante la experiencia de los profesionales y la forma de realizar el tratamiento, ya que de ello dependerán los resultados. En Biomium realizamos un análisis completo y pormenorizada de cada persona y le informamos de las posibilidades que puede alcanzar con el CoolSculpting. Pero como ya se ha comentado, en la mayoría de los casos se alcanza una reducción de entre 30 y 50% de la grasa tratada”, asegura Manuel Soto.