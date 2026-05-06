Odontología de UIC Barcelona, un año más en la segunda posición del ranking '50 carreras' de 'El Mundo'

(Información remitida por la empresa firmante)

De este modo, el grado en Odontología se mantiene entre los mejores de España.

Barcelona, 6 de mayo de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) aparece, nuevamente, en el prestigioso ranking que elabora el periódico El Mundo y que recoge los cincuenta grados más demandados por los estudiantes y las cinco mejores universidades donde cursarlos.

En esta 25.ª edición del ranking, el grado en Odontología se mantiene en la segunda posición de su categoría, como en la edición anterior, después de la Universidad Complutense de Madrid. UIC Barcelona se sitúa entre las diez mejores universidades privadas de España.

Para elaborar este informe, el diario analiza en detalle 27 criterios de selección, la opinión de más de 2.000 profesores, y otros estudios externos (rankings internacionales e informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, entre otros).

El compromiso de la Facultad de Odontología con la excelencia docente y la investigación se ven nuevamente reconocidas con la consolidación en la edición 2026 de este ranking, que se suma a la presencia de la Facultad en los principales rankings nacionales e internacionales, como el Ranking CyD (1a posición), o el ranking QS World University Rankings by Subject (posición 36 a nivel mundial entre 150 universidades clasificadas y segundo puesto de las cinco universidades clasificadas a nivel nacional).

El nivel de la investigación que se realiza en la Facultad también se ha visto reconocido, un año más, en la clasificación de la Universidad de Stanford (Ranking of the World Scientists: World*s Top 2% Scientists), donde cuatro profesores de la Facultad se encuentran entre el 2 % de los investigadores más citados del mundo de acuerdo con su trayectoria científica durante el año 2024.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información.

Marta González Martínez.

mgonzalezmar@uic.es.

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat.

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08195 Sant Cugat del Vallès.