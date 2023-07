Philips logra una posición destacada en el ranking de innovación sostenible de LexisNexis

(Información remitida por la empresa firmante)

El primer análisis de LexisNexis basado en la calidad y el impacto de las patentes reconoce a las empresas centradas en apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

ÁMSTERDAM, 17 Jul.

Royal Philips, empresa líder mundial en tecnología sanitaria, ha sido reconocida como una de las principales compañías del mundo cuyas innovaciones contribuyen al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en la primera edición del raking "Top 100" de LexisNexis. Esta firma evalúa a las empresas sobre la base de su Índice de Activos de Patentes - una medida no sólo del número de patentes de la empresa, sino también de su calidad e impacto- y ha identificado a Philips como una de las compañías de tecnología de la salud con mayor puntuación para el ODS3 de la ONU, Salud y Bienestar.

El análisis, publicado por LexisNexis Intellectual Property Solutions en su informe 2023 'Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape: The Top 100 Companies', identifica a las empresas cuyas innovaciones tienen una cartera de patentes excepcionalmente sólida en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que les da el potencial para hacer contribuciones sustanciales a la solución de los desafíos mundiales esbozados en los ODS.

"Con la publicación de su informe Global Sustainable Innovation Landscape, LexisNexis introduce un nuevo estándar de excelencia para las empresas responsables y sostenibles. La alta clasificación de Philips en el ranking, es un reflejo de nuestro compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de las Naciones Unidas: salud y bienestar", ha señalado Marnix van Ginneken, Chief ESG and Legal Officer de Royal Philips.

"Como líder responsable en tecnología sanitaria, hemos definido un propósito claro que guía todo lo que hacemos: mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación centrada en las personas y en los pacientes siempre ha estado en el corazón de Philips. Mediante la asignación de patentes a los ODS y la clasificación de las carteras de patentes corporativas relacionadas con los ODS según su fortaleza, el informe Global Sustainable Innovation Landscape identifica empresas como la nuestra que están construyendo un mundo más saludable, próspero y sostenible", ha añadido Van Ginneken.

Philips es uno de los líderes mundiales en innovación en tecnología sanitaria e invierte más de 1.700 millones de euros al año en investigación y desarrollo para ofrecer innovaciones centradas en los pacientes y las personas. Entre las innovaciones punteras en las que Philips cuenta con sólidas patentes se incluyen:

- Monitores de pacientes IntelliVue MX750 y MX850: diseñados exclusivamente para ofrecer escalabilidad, gestión de alarmas, ciberseguridad y una mejor prevención de infecciones en los hospitales.

- Sistema de terapia guiada por imagen Azurion: una solución híbrida de angio-TC totalmente integrada para el diagnóstico y tratamiento en una sola sala y sesión en áreas como oncología, ictus y traumatología.

- Spectral CT 7500: el primer escáner de TC espectral "siempre activo" del sector que captura imágenes de TC espectral convencionales y con realce del tipo de tejido durante una sola exploración para aumentar la confianza y la precisión del diagnóstico.

- Ultrasound Compact 5000: un sistema muy portátil y versátil que ofrece una calidad de imagen y un rendimiento excelente para facilitar la realización de ecografías a la primera a un mayor número de pacientes.

Gracias a su presencia mundial, sus sólidas plataformas informáticas, sus datos de monitorización ambulatoria e imagen y sus ofertas de salud personal, así como a su gran capacidad para apoyar la atención en distintos entornos, Philips está bien posicionada para ayudar a mejorar la salud de las personas y los resultados de la atención sanitaria, y hacer que esa atención sea más cómoda y sostenible, tanto en el hospital como en el hogar.

Como líder mundial en tecnología sanitaria, el ODS3 sigue siendo un objetivo clave. Sin embargo, como el cuidado del planeta es una parte importante de la mejora de la vida de las personas, Philips también aborda activamente el ODS12 (consumo y producción responsables) y el ODS13 (acción por el clima). Para reducir la extracción de recursos naturales finitos, la empresa apuesta por soluciones de economía circular que conserven el valor y minimicen los residuos. Por ejemplo, la cartera Circular Edition de Philips permite a los clientes beneficiarse de tecnología renovada, actualizada y de calidad probada a un coste menor.

Como parte del objetivo de Philips de cerrar el ciclo de todos los equipos profesionales para 2025, los clientes intercambiaron más de 3.400 sistemas en 2022. Para 2025, Philips aspira a generar el 25% de los ingresos totales de la empresa a partir de propuestas circulares, con el 100% de sus productos diseñados utilizando los principios de EcoDiseño de Philips para todo el ciclo de vida.

En cuanto a las acciones para mitigar el cambio climático, la empresa es neutra en carbono en sus operaciones desde 2020 y su programa de sostenibilidad de proveedores está ayudando a lograr la neutralidad de carbono en toda la cadena de suministro. Utilizando la experiencia y la base de conocimientos que Philips ha acumulado, ahora también está ayudando a los clientes en el ámbito de los equipos sanitarios -que representan el 4,4% de las emisiones mundiales de CO₂ [1]- a descarbonizar sus operaciones. Por ejemplo, Philips está ayudando a la Fundación Champalimaud de Portugal a reducir a la mitad su huella de carbono en el diagnóstico por imagen para 2028.

Reconocimiento mundial

El prolongado compromiso de Philips con la innovación ha recibido varios reconocimientos. Por ejemplo, Philips ocupó uno de los primeros puestos en la presentación de patentes de tecnología médica ante la Oficina Europea de Patentes y fue incluida en la lista Clarivate Top 100 Global Innovator por décimo año consecutivo en 2023.

[1] Health Care Without Harm (2019). ealth care's climate footprint: How the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action (p.22). https://noharm-global.org/documents/health-care-climatefootprint-report Las emisiones directas de alcance 1 proceden de las propias operaciones de los hospitales: emisiones del edificio y del transporte. Las emisiones indirectas de alcance 2 son las generadas por la producción y distribución de la energía que consume el hospital. El alcance 3 son las emisiones indirectas de CO2 causadas por la producción y el transporte de bienes y servicios necesarios para los hospitales, como medicamentos, alimentos, equipos, ropa y tratamiento de residuos.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas, y facilitar la obtención de mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y atención domiciliaria. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips ha registrado unas ventas de 17.800 millones de euros en 2022 y emplea aproximadamente a 74.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias.

