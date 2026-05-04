Philips reconoce a Osakidezta con el Philips 100% Digital Award por la digitalización de Anatomía Patológica

Entrega del Philips 100% Digital Award a Miren Lorea Bilbao Artetxe, directora general de Osakidetza - JAVIER MARTIN

(Información remitida por la empresa firmante)

El reconocimiento pone en valor el impulso de Osakidetza a la digitalización de la Anatomía Patológica, con una estimación anual de 1,3 millones de preparaciones histológicas que podrían generar alrededor de 1,3 petabytes de información

El "Philips 100% Digital Award" es una iniciativa corporativa internacional de Philips para visibilizar proyectos que aceleran la transición hacia flujos de trabajo plenamente digitales, fortaleciendo la colaboración clínica y la eficiencia operativa

VITORIA, 4

Philips ha entregado a Osakidetza el "Philips 100% Digital Award" en reconocimiento a su proyecto de innovación y transformación digital en Anatomía Patológica, en un acto institucional celebrado en Vitoria-Gasteiz. La distinción subraya el avance de Osakidetza en la digitalización de los servicios de Anatomía Patológica de la Red de Diagnóstico Biológico, en el marco del Plan de Transformación Digital impulsado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

La iniciativa reconoce una transformación que, por su volumen y exigencia técnica, supone un salto cualitativo para la gestión de los procesos anatomopatológicos. En este contexto, Osakidetza estima una actividad anual de 1,3 millones de preparaciones histológicas, que se traducen en aproximadamente 1,3 petabytes de información, un reto de gestión del dato que refuerza la importancia de contar con infraestructuras y flujos de trabajo digitales robustos, trazables y orientados a la colaboración.

Durante el acto, representantes de Osakidetza y Philips destacaron el valor estratégico de este tipo de proyectos para modernizar circuitos diagnósticos críticos, reforzar la coordinación entre profesionales y avanzar en modelos de trabajo más conectados.

Por parte de Osakidetza participaron Miren Lorea Bilbao Artetxe, Directora General de Osakidetza; Xabier Ibarzabal Astigarraga, Director de Estrategia Económica y Transformación; Benja Juez Fernández, Subdirector de Tecnologías de la Información; Susana Iglesias, Jefa de Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones; así como Irune Ruiz Díaz, jefa del servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Donostia; y María Olga Chavarrí Larrinaga.Por parte de Philips asistieron María Felpeto, Francisco José Morillo, Juan Carmona y Sonia Pereira, junto con representantes de las concesionarias Esblada (Francesc Roig) y Ayesa (Xabier Eroa).

Un reconocimiento corporativo con proyección internacional

El "Philips 100% Digital Award" forma parte de una iniciativa corporativa de Philips global para identificar, reconocer y dar visibilidad a organizaciones sanitarias que lideran la transición hacia flujos de trabajo plenamente digitales en Anatomía Patológica, por su impacto en la estandarización, la eficiencia y la colaboración diagnóstica.

"Este proyecto refleja el modelo de Osakidetza que se está construyendo, que es "una organización que apuesta por la innovación útil, que mejora los diagnósticos y que sitúa al paciente en el centro del sistema sanitario", señaló Lore Bilbao, directora general de Osakidetza.

"Con el 'Philips 100% Digital Award' buscamos destacar proyectos que convierten la innovación en avance organizativo real. Reconocer a Osakidetza es reconocer una apuesta sostenida por la digitalización de un área clave del diagnóstico, con una escala de datos que exige visión, rigor y colaboración", afirmó María Felpeto, responsable de negocio de Healthcare Informatics en Philips Ibérica.

Con este reconocimiento, Philips y Osakidetza refuerzan su compromiso con una innovación aplicada y responsable, orientada a modernizar procesos críticos del diagnóstico y a contribuir a una mejor atención sanitaria para más personas.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

Emisor: Philips Ibérica

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