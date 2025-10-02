Philips revoluciona la ecografía a pie de cama con el lanzamiento de Flash 5100 POC

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema de ultrasonido POC de última generación acelera los diagnósticos y aumenta la confianza en momentos de atención crítica

Madrid, 2 de octubre de 2025 – Royal Philips, compañía líder en tecnología sanitaria, ha anunciado el lanzamiento global de su nuevo sistema de ecografía Flash Ultrasound System 5100 POC, un equipo pionero especialmente diseñado para su uso a pie de cama o allí donde lo requiera el paciente. Este sistema responde a las necesidades de anestesia, cuidados críticos, urgencias y diagnóstico musculoesquelético, y da un paso adelante al incorporarse a las áreas de dermatología y medicina deportiva, integrando sondas lineales de alta frecuencia que permiten explorar con mayor detalle estructuras superficiales de la piel, músculos y tendones, y ofreciendo imágenes de alta definición que se traducen en diagnósticos más precisos y seguros.

Con la reconocida experiencia de Philips en cardiología y ecografía general, el Flash 5100 POC ofrece una claridad de imagen sobresaliente, automatización inteligente y controles táctiles intuitivos en un formato realmente portátil, permitiendo decisiones rápidas y seguras en cualquier entorno clínico, independientemente del nivel de experiencia del usuario. Su flujo de trabajo orientado al punto de atención ayuda a realizar y documentar exámenes en tiempo real, eliminando esperas por órdenes formales y adaptándose a la presión de áreas como urgencias, UCI y unidades de trauma.

Según Jeff Cohen, Global Business Leader de Ultrasound en Philips: “El Flash 5100 POC consolida nuestro compromiso con la innovación en ecografía a pie de cama. Ha sido diseñado para que los sistemas sanitarios actúen con mayor rapidez e inteligencia, proporcionando información crítica y fiable en los escenarios más exigentes y sensibles al tiempo. Gracias a su velocidad, movilidad y precisión, permite a los profesionales tomar decisiones en el momento y en el lugar donde más se necesita, ya sea junto a la cama, en la UCI, en urgencias o en quirófano. Algoritmos avanzados y

automatización inteligente garantizan que la información esencial esté disponible exactamente cuando hace falta”.

El informe de España Future Health Index 2025 de Philips indica que el 29% de los pacientes encuestados ha visto empeorar su salud debido a retrasos en consultas. En un contexto de dificultad para encontrar profesionales y de mayor presión asistencial, disponer de equipos de ecografía verdaderamente móviles, que puedan desplazarse hasta el paciente, es esencial para una atención ágil y flexible.

Flash 5100 POC responde a este reto al combinar alto rendimiento con verdadera portabilidad, interoperabilidad total y conectividad avanzada. El sistema pone las decisiones clínicas seguras al alcance directo del paciente, tanto a pie de cama como en movimiento. Incorpora soporte para Collaboration Live de Philips, una solución de tele-ultrasonido que permite a los facultativos conectar y colaborar en remoto, compartiendo imágenes y guía de forma instantánea. En el entorno clínico actual, esta colaboración remota se ha convertido en una herramienta imprescindible para equipos multidisciplinares y atención coordinada.

Para Chanel Fischetti, MD, Assistant Professor en Brigham and Women’s Hospital: “El sistema Flash 5100 POC está pensado para los profesionales sanitarios. Su interfaz y facilidad de uso han sido especialmente desarrolladas, con funcionalidades como la visualización avanzada de agujas, que optimizan la experiencia tanto de expertos como de quienes se inician en el uso de la ecografía a pie de cama”.

Philips estima que sus sistemas de ecografía a pie de cama permiten la realización de 52 millones de procedimientos cada año, contribuyendo al diagnóstico y tratamiento de 41 millones de pacientes en todo el mundo. El lanzamiento del Flash 5100 POC es un paso clave para dar respuesta a la creciente demanda de tecnología de ultrasonidos portable y de alto rendimiento junto al paciente. Entre sus innovaciones destacan software preparado para el futuro, la compatibilidad con transductores de distintas plataformas –como el galardonado mL26-8, especialmente indicado para musculoesquelético– y la integración en el ecosistema Philips junto a Lumify y Compact 5000 Series, permitiendo escalar y estandarizar la atención de manera eficiente y coste-efectiva.

Philips impulsa la innovación en ecografía a pie de cama con nuevas aplicaciones de IA para Lumify recientemente aprobadas por la FDA, y con la expansión de capacidades avanzadas del Compact 5000 Series, reafirmando su compromiso con soluciones inteligentes en la primera línea de cuidado sanitario. Estas novedades subrayan el objetivo de fortalecer la confianza diagnóstica, optimizar los flujos de trabajo y ampliar el acceso a una atención de calidad donde y cuando más se necesita.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel: +34 670 264 471

Email: cesar.garcia.requena@philips.com