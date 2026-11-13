Primer glucómetro sin pinchazo con marcado CE recibe el aval de la revista científica Journal of Diabetes

Uso del glucómetro Glucube - GLUCUBE

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 13 de noviembre de 2026.

Una de las revistas científicas de referencia en tecnología para la diabetes ha publicado, tras revisión independiente por expertos, el primer estudio clínico en condiciones de uso real de GLUCUBE, el primer monitor de glucosa sin pinchazo del mundo con certificado europeo como producto sanitario.

Se trata de una innovación española, ya disponible en farmacias, desarrollada durante diez años por la tecnológica española Igluco Tech en colaboración con el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla y los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena.

La publicación del estudio se produce en vísperas del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y refuerza el respaldo científico a una tecnología diseñada para que los adultos con diabetes tipo 2 puedan controlar su glucosa sin pincharse, como complemento a su glucómetro habitual. GLUCUBE se presentó públicamente el pasado septiembre en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y está disponible actualmente en farmacias a través de la red de distribución de Cofares.

El estudio fue realizado entre mayo y noviembre de 2025 por endocrinólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, con aprobación del Comité de Ética Provincial de Sevilla y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Sus resultados se han publicado en el Journal of Diabetes Science and Technology (JDST) tras superar el proceso de revisión por pares.

Los autores del artículo concluyen que GLUCUBE “demostró un perfil de riesgo clínico favorable, un rendimiento analítico estable y una buena seguridad en condiciones de uso real”, y lo consideran una opción de seguimiento complementaria para personas con diabetes tipo 2 que buscan una alternativa sin pinchazo.



Qué es Glucube y cómo funciona

GLUCUBE es un dispositivo médico certificado que mide la glucosa sin necesidad de pinchazo ni extracción de sangre. El usuario introduce el dedo en el aparato, que lo ilumina con luz infrarroja y calcula la concentración de glucosa a partir de cómo esa luz interactúa con la sangre. El resultado aparece en segundos en el móvil.

Antes de usarlo de forma autónoma, el dispositivo necesita una calibración inicial de dos o tres días en la que el usuario realiza al menos diez mediciones de contraste con glucómetro tradicional. Esta fase permite que el sistema aprenda las características individuales de cada persona.

GLUCUBE está indicado como herramienta de seguimiento complementaria para adultos con diabetes tipo 2. No sustituye al glucómetro convencional ni está indicado para diagnóstico o cribado.

La diabetes tipo 2 en España y en el mundo

Casi 600 millones de personas en el mundo viven con diabetes, según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2025), y se prevé que sean 853 millones en 2050. En España, 4,7 millones de personas tienen diabetes, el 90% de tipo 2. Según el estudio di@bet.es, el mayor estudio epidemiológico nacional, casi la mitad de los casos permanecían sin diagnosticar.

Uno de los principales retos de la diabetes tipo 2 es el autocontrol diario: la IDF estima que el 50% de los pacientes no alcanza un control glucémico adecuado. Pincharse el dedo varias veces al día para medir la glucosa es el método habitual, pero con el tiempo muchas personas lo abandonan por la incomodidad que supone.

El estudio

El trabajo analizó 2.616 pares de mediciones de 48 participantes con diabetes tipo 2 que usaron el dispositivo durante 21 días en su vida cotidiana, realizando cuatro mediciones diarias. Los participantes tenían una edad media de 58 años y llevaban tratamiento habitual sin modificaciones.

Enlace al estudio: https://doi.org/10.1177/1932296826149626...