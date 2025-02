Psicólogos advierten de "prejuicios" hacia las personas con autismo para acceder al mercado laboral

(Información remitida por la empresa firmante)

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER.

Entre un 76 y un 90% de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) no tiene trabajo.

En España, cerca del 30% de los diagnósticos se da en personas mayores de 18 años.

Los especialistas aseguran que la falta de diagnóstico y de intervención temprana puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas, así como a la autoestima de la persona.

Barcelona, 18 de febrero de 2025.- Psicólogos y docentes del departamento de Psicología de UIC Barcelona han advertido hoy de los "prejuicios" y "obstáculos todavía existentes" hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que incluye el Síndrome de Asperger desde 2013, para poder acceder al mercado laboral.

Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se celebra el 18 de febrero, el profesor de UIC Barcelona y psicólogo educativo de la Clínica Support, Óscar Cervera, ha explicado que, según datos europeos, "entre un 76 y un 90% de las personas con TEA, está sin empleo y no desarrolla ninguna actividad productiva o laboral".

Además, ha señalado que aquellas personas que logran un trabajo "suelen ocupar puestos que no requieren de mucha experiencia o que no están en consonancia con sus habilidades o capacidades".

Según Cervera, "los prejuicios hacia las personas con TEA en el ámbito laboral siguen siendo un obstáculo significativo y pueden manifestarse en distintas formas y afectar tanto a la contratación como a la permanencia del empleo". Entre los "mitos" más comunes, ha destacado la idea de que "no pueden adaptarse a un entorno de trabajo convencional, que son incapaces de trabajar en equipo, que no pueden manejar la presión o ser creativos e incluso que no pueden trabajar".

También en el ámbito escolar los niños se encuentran con dificultades, en función de la severidad del trastorno y las características individuales de cada niño. En este sentido, la psicóloga experta en TEA y coordinadora docente y asistencial de la clínica Support, Olga Lozano, ha querido dejar claro que, con el apoyo adecuado, "los niños con TEA de alto funcionamiento Asperger pueden tener éxito en la escuela ordinaria y alcanzar su máximo potencial".

Lozano ha apuntado que, en los últimos años, las escuelas "han avanzado en la inclusión de personas con autismo, aunque ha insistido en la necesidad de que toda la comunidad educativa reciba la formación necesaria" y que "se siga sensibilizando a las familias y alumnos sobre este trastorno". "La adaptación del entorno, del currículum y la aplicación de metodologías específicas son fundamentales para atender a estas personas y conseguir su inclusión en la sociedad", ha añadido.

Uno de cada cien niños, con autismo.

En España, uno de cada 100 niños tiene autismo, aunque la estadística "es cada vez más alta", según la psicóloga, debido sobre todo a "la mejora del diagnóstico precoz y la mejora en los avances de investigación a nivel multidisciplinar".

El TEA se diagnostica con mayor frecuencia en hombres, situación que la profesora de UIC Barcelona y psicóloga sanitaria Infanto-Juvenil en la Clínica Support, Anna García, atribuye a que las mujeres "suelen presentar manifestaciones sintomáticas menos evidentes y a que muchas de ellas desarrollan estrategias para enmascarar o compensar sus dificultades sociales".

Diagnóstico tardío.

En cuanto a la edad, García ha destacado que investigaciones recientes sugieren que un número notable de personas, especialmente mujeres y personas con TEA de alto funcionamiento o Asperger, "son diagnosticadas de adultas". En esta línea, ha afirmado que "alrededor del 30% de diagnósticos se da en mayores de 18 años", una cifra que "puede variar según la región y la metodología de los estudios". "En España, la Confederación de Autistas estima que el 35% de las personas con autismo son mayores de 18 años y un gran porcentaje de ellas lo desconoce", ha asegurado.

La especialista ha explicado que el diagnóstico de las personas en la edad adulta "puede tener gran impacto en su vida y generar una mezcla de emociones". Para muchas de ellas, según García, "puede producir sentimientos de alivio y validación, ya que proporciona una explicación para los desafíos sociales y comunicativos a los que se ha enfrentado durante su infancia y adolescencia".

No obstante, ha dejado claro que "la falta de una intervención temprana puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. "El diagnóstico tardío de TEA puede tener consecuencias emocionales relevantes, pero también representa una oportunidad para que pueda comprender mejor sus experiencias y acceder a los apoyos necesarios", ha concluido.

