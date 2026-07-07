¿Se puede evitar una operación de columna? Las alternativas actuales para tratar una hernia discal - KLINIK PM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madridm 7 de julio

El dolor lumbar y la ciática se encuentran entre las principales causas de consulta médica y limitación funcional en todo el mundo. Cada año, miles de personas reciben un diagnóstico de hernia discal y, en muchos casos, la posibilidad de una cirugía aparece como una de las primeras opciones planteadas para resolver el problema. Sin embargo, la evolución de la medicina en los últimos años ha demostrado que no todas las hernias discales requieren una intervención quirúrgica y que, en numerosos pacientes, existen alternativas capaces de aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad y recuperar calidad de vida sin necesidad de pasar por quirófano. Desde KLINIK PM, centro especializado en el tratamiento del dolor y las patologías de columna, explican que la valoración individualizada de cada caso resulta fundamental para determinar la opción terapéutica más adecuada y evitar intervenciones innecesarias cuando existen tratamientos conservadores eficaces. Por este motivo, cada vez más personas solicitan una segunda opinión médica especializada antes de tomar una decisión definitiva sobre una cirugía de columna.

¿Todas las hernias discales necesitan cirugía?

La respuesta es clara: no. Aunque existen situaciones en las que la cirugía es necesaria y puede ofrecer excelentes resultados, especialmente cuando aparecen déficits neurológicos importantes, pérdida progresiva de fuerza o determinadas complicaciones específicas, una gran parte de los pacientes pueden beneficiarse inicialmente de tratamientos conservadores o mínimamente invasivos.

Según explica el Dr. Pablo Martínez, director médico de KLINIK PM, "la pregunta más importante no es si existe una hernia discal, sino si esa hernia es realmente la responsable de los síntomas del paciente y si se han valorado todas las opciones disponibles antes de plantear una intervención quirúrgica".

Esta filosofía es la que está impulsando el crecimiento de las consultas de segunda opinión médica en pacientes con dolor lumbar, ciática y patologías complejas de columna.

La segunda opinión médica: una herramienta cada vez más demandada

Cuando una persona lleva meses o incluso años conviviendo con dolor lumbar o ciática, es habitual que llegue a un punto en el que siente que ha probado de todo sin obtener una solución definitiva.

En muchos casos, los pacientes han realizado múltiples resonancias, consultas y tratamientos sin conseguir identificar claramente el origen real de su problema.

Por ello, la segunda opinión médica se ha convertido en una herramienta fundamental para confirmar diagnósticos, valorar alternativas terapéuticas y evitar decisiones precipitadas.

El objetivo no es evitar una cirugía a cualquier precio. El objetivo es asegurarse de que realmente es necesaria.

Cada paciente presenta unas circunstancias diferentes y merece una valoración individualizada que permita conocer todas las opciones disponibles antes de afrontar una intervención que puede implicar hospitalización, recuperación prolongada y cambios importantes en su vida personal y laboral.

El diagnóstico de precisión: la clave para encontrar la mejor solución

Uno de los principales problemas en las patologías de columna es creer que una resonancia magnética ofrece todas las respuestas. Sin embargo, pacientes con imágenes similares pueden presentar síntomas muy diferentes. Por ello, un diagnóstico de precisión, basado en la combinación de traumatología conservadora, diagnóstico por imagen, Unidad del Dolor y una valoración multidisciplinar, resulta fundamental para identificar el origen real del problema y elegir el tratamiento más adecuado. Este es el modelo de trabajo que desarrolla KLINIK PM bajo la dirección del Dr. Pablo Martínez.

Alternativas actuales antes de una cirugía de columna

Los avances tecnológicos han ampliado de forma significativa las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con hernia discal. Actualmente, existen procedimientos mínimamente invasivos que, en la mayoría de pacientes, pueden reducir el dolor, disminuir la inflamación y mejorar la funcionalidad sin necesidad de recurrir a una cirugía convencional.

Entre estas alternativas se encuentran técnicas como el Discoláser, el Discogel, determinados procedimientos intervencionistas de la Unidad del Dolor, tratamientos mediante radiofrecuencia y otras opciones terapéuticas orientadas a tratar la causa del dolor con el menor impacto posible sobre el organismo.

Además, en situaciones concretas, la medicina regenerativa puede complementar el tratamiento dentro de una estrategia global de recuperación funcional.

La elección de una u otra opción depende siempre del diagnóstico preciso, de la evolución clínica y de las características particulares de cada paciente.

Por ello, la valoración individualizada continúa siendo el elemento más importante de cualquier proceso terapéutico.

Menos tiempo de recuperación, menos impacto sobre la vida del paciente

Uno de los aspectos que más valoran actualmente los pacientes es la posibilidad de acceder a tratamientos eficaces sin necesidad de largos ingresos hospitalarios o recuperaciones complejas.

Mientras que determinadas cirugías de columna pueden requerir hospitalización, bajas laborales prolongadas y semanas o meses de recuperación, muchas de las técnicas mínimamente invasivas actuales permiten realizar el procedimiento de forma ambulatoria.

En numerosos casos, y con los protocolos actuales de Klinik PM, el paciente puede ser valorado, tratado y regresar a su domicilio el mismo día o en un plazo muy corto, minimizando la interrupción de su actividad diaria y reduciendo significativamente el impacto físico y emocional asociado a tratamientos más agresivos.

Esta realidad resulta especialmente importante para pacientes que residen fuera de Alicante o incluso fuera de España.

Alicante, un destino sanitario cada vez más atractivo

Gracias a su clima, sus buenas conexiones y el acceso a tecnología médica avanzada, Alicante se ha consolidado como un destino de referencia para pacientes que buscan alternativas antes de una cirugía de columna. En este contexto, KLINIK PM ofrece un modelo asistencial especializado que combina una valoración integral, tratamientos mínimamente invasivos y un enfoque personalizado para encontrar la mejor solución para cada paciente.

KLINIK PM y el Dr. Pablo Martínez: un enfoque centrado en el paciente

El equipo dirigido por el Dr. Pablo Martínez basa su trabajo en un principio fundamental: cada paciente es diferente y cada decisión terapéutica debe adaptarse a sus circunstancias específicas.

Por ello, antes de plantear una cirugía, se analizan de forma exhaustiva todos los factores clínicos, diagnósticos y funcionales que pueden influir en la evolución del paciente evitando cirugías innecesarias.

Este enfoque multidisciplinar permite integrar traumatología conservadora, Unidad del Dolor, diagnóstico de precisión, recuperación funcional y procedimientos mínimamente invasivos para diseñar estrategias terapéuticas personalizadas.

El objetivo no es evitar la cirugía cuando resulta necesaria

El objetivo es garantizar que cada paciente reciba el tratamiento más adecuado tras valorar todas las alternativas disponibles. Aunque la cirugía sigue siendo la mejor opción en determinados casos, hoy existen tratamientos que pueden evitarla en muchos pacientes. Por ello, cada vez más personas solicitan una segunda opinión médica antes de tomar una decisión definitiva, confiando en equipos especializados como el de KLINIK PM, liderado por el Dr. Pablo Martínez.

En este escenario, KLINIK PM y el Dr. Pablo Martínez continúan desarrollando un enfoque basado en la evaluación individualizada y la aplicación de tratamientos conservadores y mínimamente invasivos cuando las condiciones clínicas lo permiten.

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