'Quería ser madre y no podía', el testimonio por ovodonación de Laura en Vida Fertility

'Quería ser madre y no podía', el testimonio por ovodonación de Laura en Vida Fertility - Vida Fertility Institute

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de diciembre de 2024.- En el corazón de Chamartín, Madrid, Laura y su marido David disfrutan de su primera Navidad con Sofía, su pequeña de apenas tres meses. Tras un largo camino marcado por la infertilidad y dos tratamientos fallidos, Laura comparte su historia con Vida Fertility, la clínica de reproducción asistida de Madrid que les ayudó a cumplir su sueño.

¿Cómo te diste cuenta de que era necesario acudir a un especialista en fertilidad?

Después de casarnos, mi marido y yo quisimos esperar un par de años antes de formar una familia. Cuando cumplí 38 y empezamos a buscar, los embarazos no llegaban. Tuvimos dos abortos espontáneos que fueron devastadores. En ese momento, sentí que algo no iba bien y a mis 41 años empezamos a buscar respuestas.

Mi ginecólogo nos derivó a fecundaciones in vitro, pero sin éxito. Fue entonces cuando entendimos que necesitábamos algo más especializado.

Laura, ¿cómo llegaste a conocer Vida Fertility?

Asistimos a un evento sobre fertilidad en Madrid, y allí conocimos a la Dra. Katharina Spies, directora médica de Vida Fertility Madrid.

Fue un momento crucial. Nos habló de temas como “la importancia de la edad, baja reserva ovárica, pruebas de fertilidad femenina y masculina, compatibilidad genética, etc.”. Buscábamos respuestas y nos las dieron, esto nos hizo sentir comprendidos desde el primer momento.

Salimos del evento con la decisión de concertar una primera visita en su clínica de fertilidad.

¿Qué pruebas de fertilidad se realizaron en Vida Fertility?

El primer paso fue hacer un estudio completo tanto a mí como a mi marido. Me realizaron análisis hormonales y pruebas muy completas que nunca me habían hecho, ecografías y pruebas que determinan la reserva ovárica. A mi marido le realizaron un seminograma mucho más avanzado.

Entender nuestro caso de manera tan clara y detallada fue como encender una luz en medio de tanta incertidumbre.

Laura, ¿qué tratamiento de fertilidad seguiste en la clínica?

Tras analizar los resultados que te comentaba, la Dra. Spies nos recomendó optar por la ovodonación. Al principio, fue una decisión difícil, pero gracias a la información y el apoyo emocional que recibimos en la clínica, lo afrontamos.

Desde la primera consulta hasta el final del tratamiento, todo, absolutamente todo el proceso fue, como se dice aquí en Madrid “una montaña rusa de emociones”. Pasamos momentos muy buenos, como la beta positiva, pero también algunos muy difíciles.

¿Cómo te sentiste en manos de Vida Fertility?

Desde el primer momento, nos sentimos en un lugar seguro. La cercanía y la empatía de todo el equipo marcaron la diferencia, además que en la clínica de Madrid tienen la última maquinaria en reproducción y es muy acogedora y hogareña.

Nunca nos sentimos solos. Nos acompañaron en cada paso del tratamiento, respondiendo a nuestras dudas, “Ay, Silvia cómo te lo he tenido que hacer pasar”, y dándonos el apoyo que tanto necesitábamos.

Laura, ¿qué papel jugó tu pareja en este proceso?

Mi marido fue mi mayor apoyo. Aunque también vivía sus propias emociones, siempre estuvo ahí para animarme. Creo que esta experiencia nos unió aún más. En Vida Fertility también tuvieron en cuenta su papel, lo que nos ayudó a afrontar juntos cada etapa del tratamiento.

¿Cómo afrontaste la idea de la ovodonación?

Al principio fue difícil, porque una parte de mí sentía que estaba renunciando a algo muy personal, como si no fuese completamente mío. Pasé noches cuestionándome si esta era la mejor decisión, pero también entendí que lo importante era formar una familia y darle a nuestro futuro hijo todo el amor que habíamos acumulado durante años.

En Vida Fertility, la Dra. Spies y su equipo fueron muy comprensivos y se aseguraron de que entendiera cada detalle, desde la selección de la donante hasta el procedimiento. Me mostraron los criterios de selección, garantizando que la donante fuese compatible no solo genéticamente, sino también con nuestra historia. Eso, junto con el apoyo incondicional de mi marido, me ayudó a transformar ese miedo inicial en una nueva oportunidad llena de esperanza.

¿Qué destacarías de tu experiencia en Vida Fertility?

La profesionalidad y la humanidad. En todo momento me sentí comprendida y cuidada. Cada consulta era una mezcla de conceptos técnicos y a la vez, nos tendían la mano y nos explicaban cada cosa con calma y calidez. La Dra. Spies y su equipo no solo se centraron en los aspectos médicos, sino también en nuestro bienestar emocional, algo que considero esencial cuando estás metida de lleno en un tratamiento de fertilidad.

Hoy, con Sofía en tus brazos, ¿qué mensaje darías a otras parejas que están pasando por lo mismo?

Que no pierdan la esperanza y que busquen ayuda. A veces, las respuestas que necesitamos están aún por descubrir. La edad no debe ser un obstáculo para luchar por lo que deseas. En Vida Fertility encontramos no solo a grandes profesionales, sino también a personas que entendieron nuestra historia y nos ayudaron a escribir este final feliz.

Para quienes están buscando cumplir su sueño de formar una familia, Vida Fertility Madrid puede ser el lugar donde empiece esta historia. Los interesados/as pueden conocer más sobre sus tratamientos personalizados de fertilidad en su clínica de fertilidad en Madrid.

Contacto

Emisor: Vida Fertility Institute

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com