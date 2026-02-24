La rinoplastia ya no es solo estética; la tecnología ultrasónica impulsa una nueva era en cirugía nasal - Sebastian Moya

Madrid, 24 de febrero de 2026.- La cirugía nasal ha experimentado una transformación profunda en los últimos años. Lo que tradicionalmente se entendía como una intervención puramente estética se ha convertido en un procedimiento integral en el que la función respiratoria y la armonía facial deben abordarse de manera conjunta, explica el Dr. Sebastián Moya.

Cada vez más pacientes acuden a consulta no solo para modificar la forma de su nariz, sino también para mejorar su respiración y su calidad de vida. En este sentido, la rinoplastia moderna ya no busca únicamente embellecer, sino optimizar la anatomía nasal interna y externa mediante técnicas de alta precisión que permiten mejorar tanto el resultado estético como el funcional..

Respirar bien: una necesidad que muchos normalizan

Desviación del tabique, colapso de la válvula nasal, hipertrofia de cornetes o secuelas de traumatismos son causas frecuentes de obstrucción respiratoria.

Muchos pacientes conviven durante años con:

Sensación constante de congestión

Dificultad para respirar por una fosa nasal

Ronquidos

Cansancio crónico

Sueño poco reparador

Sin embargo, estos síntomas no siempre se identifican como un problema tratable.

“La nariz no es solo un elemento estético. Es una estructura funcional compleja que condiciona directamente la calidad de vida del paciente”, explica el Dr. Sebastián Moya, especialista en cirugía nasal avanzada.

La revolución de la rinoplastia ultrasónica

Uno de los avances más significativos en este campo es la incorporación de la rinoplastia ultrasónica.

A diferencia de las técnicas tradicionales, que empleaban instrumental mecánico para remodelar el hueso nasal, la tecnología piezoeléctrica permite realizar cortes óseos de alta precisión sin dañar los tejidos blandos circundantes.

Esto se traduce en:

Mayor control quirúrgico

Menor inflamación postoperatoria

Reducción de hematomas

Recuperación más rápida

Resultados más precisos y naturales

“La rinoplastia ultrasónica permite trabajar con una exactitud milimétrica. Esto mejora tanto la seguridad como la previsibilidad de los resultados”, añade el Dr. Sebastián Moya.

Función y estética: un equilibrio imprescindible

La tendencia actual en cirugía nasal es clara: no se trata de reducir estructuras sin más, sino de preservar, reforzar y estabilizar la anatomía nasal.

Una reducción excesiva puede comprometer la respiración a medio y largo plazo. Por eso, la planificación personalizada es la base de una rinoplastia moderna y responsable.

El objetivo no es transformar radicalmente el rostro, sino mejorar la armonía facial respetando la identidad del paciente y garantizando una función respiratoria óptima.

Sebastián Moya, referente nacional en rinoplastia avanzada

En este contexto de evolución técnica, el Dr. Sebastián Moya se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en rinoplastia estructural y ultrasónica.

Su enfoque combina:

Valoración funcional exhaustiva

Técnicas estructurales de preservación

Rinoplastia ultrasónica

Resultados naturales y estables a largo plazo

Además de su actividad asistencial, el Dr. Moya desarrolla una intensa labor docente.

Próximamente, impartirá en Valencia el curso RhinoBleph 2026 “Rinoplastia y Blefaroplastia – Formación Teórico-Práctica”, una formación especializada dirigida a cirujanos que desean perfeccionar técnicas avanzadas en cirugía facial.

Este programa incluye abordaje teórico, planificación quirúrgica y demostraciones prácticas, consolidando su papel como formador y referente en cirugía nasal y periocular.

Además, liderará la Jornada quirúrgica de nuevas técnicas en Rinoplastia – Rinofallas 2026, que alcanza ya su séptima edición, convirtiéndose en un encuentro de referencia para especialistas que buscan actualizarse en procedimientos de vanguardia. En abril de 2026 participará activamente en la Reunión de Primavera de la Comisión de Cirugía Facial de la SEORL-CCC,026.

Con esta agenda formativa y científica, refuerza su posicionamiento como uno de los cirujanos más comprometidos con la innovación, la docencia y la excelencia en cirugía facial.

Una cirugía que mejora cómo se ve… y cómo se respira

La rinoplastia moderna ya no puede entenderse únicamente como un procedimiento estético. Es una cirugía de precisión que integra tecnología avanzada, conocimiento anatómico y visión artística.

Cuando función y forma se abordan de manera conjunta, el resultado no solo transforma el rostro: mejora la calidad de vida.

El Dr. Sebastián Moya es especialista en cirugía plástica facial y rinoplastia avanzada. Su práctica se centra en técnicas estructurales y preservadoras, con especial dedicación a la rinoplastia funcional y ultrasónica. Además de su actividad quirúrgica, participa activamente en formación médica especializada y programas docentes dirigidos a cirujanos nacionales e internacionales

