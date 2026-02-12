Salud y descanso, el papel del Centro Giménez Moreno frente al insomnio persistente - Centro Giménez Moreno

Madrid, 12 de febrero de 2026.- El insomnio se ha convertido en uno de los trastornos con mayor impacto en la calidad de vida, afectando al sistema inmunológico, la estabilidad emocional y la capacidad de recuperación del organismo. Dormir bien es esencial para conservar la energía diaria, mantener una buena salud y recuperar el equilibrio físico y mental. En este marco, el Centro Giménez Moreno, con sede en Valencia, aplica un tratamiento clínico orientado a abordar los trastornos del sueño desde la fisioterapia, integrando tecnología y técnicas personalizadas. Su experiencia en el tratamiento del insomnio ha permitido atender con éxito a pacientes que buscan recuperar su bienestar sin recurrir a métodos invasivos.

Regulación del sueño a través de la neuromodulación NESA XSignal

Uno de los pilares del abordaje terapéutico del centro es la neuromodulación NESA XSignal, una tecnología que estimula de forma indirecta el sistema nervioso autónomo. Esta técnica ha sido incorporada como parte del tratamiento para regular los ciclos de descanso, reducir el estrés fisiológico y facilitar el retorno a un sueño reparador.

El procedimiento, no invasivo y adaptable a diferentes perfiles clínicos, ha mostrado eficacia en personas con insomnio prolongado, favoreciendo mejoras en la vitalidad y una disminución progresiva del cansancio acumulado. Además, permite actuar sobre síntomas asociados como la tensión muscular, el agotamiento crónico o los estados de hiperactivación que interfieren con el descanso nocturno.

Un enfoque clínico centrado en la recuperación funcional

El equipo del Centro Giménez Moreno ha sido pionero en Valencia en integrar el tratamiento del sueño dentro de la fisioterapia, con un enfoque centrado en restaurar la función natural del cuerpo a través de una intervención precisa y personalizada. Su metodología combina evaluación clínica, herramientas tecnológicas y seguimiento continuo para alcanzar resultados sostenidos.

Este abordaje ha demostrado que la mejora del descanso influye directamente en la recuperación global del paciente, afectando positivamente a su estado emocional, su energía y su capacidad para afrontar el día a día. El tratamiento del insomnio se convierte así en un componente estratégico dentro del plan terapéutico general, alineado con una visión integral de la salud.

Recuperar el descanso nocturno de forma efectiva permite restaurar procesos biológicos fundamentales y alcanzar una mayor estabilidad en la vida cotidiana. El insomnio, cuando es tratado desde una perspectiva funcional, puede dejar de ser una limitación.

