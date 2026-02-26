La Sanidad Ambiental, respuesta estratégica ante los nuevos riesgos globales para la salud

Manuel Garcia Howlett, director general de ANECPLA. - ANECPLA

EXPOCIDA 2026, la cita de referencia del sector de la Sanidad Ambiental organizada por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), ha abierto hoy sus puertas en Madrid con un programa científico-técnico donde reivindica la Sanidad Ambiental como respuesta estratégica ante los nuevos riesgos globales para la Salud Pública

Madrid, 26 de febrero de 2026.- EXPOCIDA 2026, el principal encuentro del sector de la Sanidad Ambiental en España y Portugal, ha abierto hoy sus puertas en IFEMA con una firme llamada a consolidar esta actividad como un eje prioritario dentro de las políticas de Salud Pública. Organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), el evento reúne durante dos días a profesionales, empresas, expertos científicos y representantes institucionales para abordar los principales desafíos que afronta el sector, desde la legislación de biocidas hasta las innovaciones tecnológicas en control de organismos nocivos y la calidad del aire.



La inauguración institucional ha estado marcada por la intervención de Santiago González, subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, quien ha advertido de los profundos cambios que impactan directamente en la Salud Pública: "Desde nuevos vectores hasta centros urbanos con una densidad cada vez mayor, sumados a los retos de la globalización y el cambio climático". En este contexto, ha señalado que EXPOCIDA constituye "un espacio idóneo para reflexionar sobre estos cambios y debatir respuestas que marcarán el futuro", subrayando la necesidad de anticipación, coordinación y adaptación permanente ante riesgos emergentes.



González ha querido además reconocer públicamente el papel desempeñado por el sector tras los trágicos sucesos de la DANA, cuya "respuesta fue decisiva, ayudando incluso con la elaboración de una guía específica para la gestión de roedores". El representante del Ministerio ha calificado al sector como "enormemente constructivo, con un enorme compromiso con la Salud Pública y una profesionalidad que no merece sino ser reconocida".



Por su parte, Manuel García Howlett, director general de ANECPLA, ha enmarcado el momento actual en una profunda transformación estructural, debido a la revolución de la información, "en la que la digitalización es imparable". En relación con el marco regulatorio, García Howlett ha reconocido que el sector vive "un contexto de avance normativo que a veces se percibe como limitante", especialmente en materia de biocidas. No obstante, ha matizado, "son muchas más las herramientas con las que trabajan los profesionales del sector, además de los biocidas, y ahí está la apuesta por un futuro sostenible", defendiendo la evolución hacia modelos de gestión más integrales.



El director general de ANECPLA ha situado además el enfoque One Health como eje vertebrador del futuro del sector, "que empuja, da aire y ubica al sector justo donde quiere estar: en Salud Pública. Siempre desde un prisma multidisciplinar, cuidando la calidad del entorno y la salud humana y animal".



Las distintas sesiones que tendrán lugar entre hoy jueves y mañana viernes abordarán cuestiones como la gestión de organismos nocivos, en un contexto marcado por el cambio climático, la globalización, la normativa en materia de biocidas, entre otros retos; la Calidad del Aire en Interiores y su impacto directo sobre la salud; la digitalización aplicada a la gestión de plagas, y la gestión de la Legionella.



Con esta nueva edición, EXPOCIDA reafirma su papel como espacio de referencia para el debate técnico y estratégico del sector, poniendo en el centro la protección de la salud de las personas y del entorno. Más información en https://www.expocida.com/.

