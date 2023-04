Los trajes de captura de movimiento Xsens de Movella permiten avances en el diagnóstico de enfermedades

Movella Holdings Inc

Movella Holdings Inc - Movella Holdings Inc

(Información remitida por la empresa firmante)

Movella Holdings Inc., líder mundial en la digitalización del movimiento, está proporcionando tecnología crítica a los investigadores que rastrean la aparición de enfermedades que alteran el movimiento. La tecnología de captura del movimiento Xsens de Movella se utiliza en la investigación médica para desarrollar nuevas metodologías de examen y tratamientos

Henderson, Nevada, 18 de abril de 2023.- Investigadores del Imperial College y el University College de Londres, dirigidos por el profesor Aldo Faisal, han dedicado siete años a realizar estudios en profundidad sobre la progresión de la ataxia de Friedreich (FA) y la distrofia muscular de Duchenne (DMD). El uso de la captura de movimiento Xsens permite realizar evaluaciones rápidas y precisas del movimiento de un paciente, detectando movimientos sutiles que el análisis humano por sí solo no puede.



Los estudios sobre FA y DMD, publicados en la revista Nature Medicine, demuestran la eficacia de los datos de captura del movimiento para predecir el empeoramiento de las afecciones nerviosas degenerativas. La evaluación de la eficacia de un fármaco para mejorar el movimiento suele implicar a pacientes a los que les resulta difícil caminar durante largos periodos de tiempo. Mediante el análisis de los datos de movimiento digitalizados generados por el traje Xsens, esta carga se minimiza a una cuestión de pasos, lo que permite a los profesionales médicos predecir la progresión de estas enfermedades en la mitad del tiempo que tardarían normalmente.



"Creemos que la aplicación de la tecnología de Movella tiene el potencial de cambiar la economía del descubrimiento de fármacos", declaró el Dr. Aldo Faisal, catedrático de Inteligencia Artificial y Neurociencia del Imperial College de Londres. "Con la captura del movimiento, hemos podido crear un campo de estudio totalmente nuevo: la etómica. Atraerá a la industria farmacéutica para que invierta en enfermedades raras, pero el principal beneficiario de nuestra investigación van a ser los pacientes. La tecnología va a poder dar con todos los tratamientos nuevos más rápidamente".



"El impacto que tendrá la captura del movimiento en el desarrollo de nuevos fármacos y diagnósticos para una serie de enfermedades será enorme", afirma CJ Hoogsteen, vicepresidente de ventas y marketing de Movella. "Mediante el uso de las soluciones Xsens de Movella, los profesionales médicos pueden reducir el tiempo y el coste necesarios para desarrollar nuevos fármacos en ensayos clínicos y hacer que sea más rentable probar nuevos fármacos para trastornos genéticos raros."

El equipo ya está buscando la aprobación para el uso de las soluciones de Movella en ensayos clínicos de medicamentos, que comenzarán dentro de dos años. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre Parkinson, Alzheimer y EM.



Acerca de Movella Holdings Inc.

Movella es un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento. Movella sirve a los mercados del entretenimiento, la salud y el deporte, y la automatización y la movilidad. Nuestras innovaciones permiten a los clientes capitalizar el valor del movimiento transformando los datos en información significativa y práctica. En colaboración con marcas líderes mundiales como Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens y más de 500 organizaciones deportivas, Movella está creando resultados extraordinarios que hacen avanzar a la humanidad.



Para obtener más información, visitar www.movella.com.



Emisor: Movella Holdings Inc

Contacto

Nombre contacto: Remco Sikkema

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: +31-88-9736700