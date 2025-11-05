UIC Barcelona evalúa el uso de maniquíes frente a realidad virtual en el aprendizaje del cuidado de heridas

(Información remitida por la empresa firmante)

La docente e investigadora del departamento de Enfermería Patricia Martínez desarrolla un proyecto que permitirá evaluar y comparar los dos métodos y determinar cuál es más eficaz para las habilidades prácticas en el manejo de heridas del alumnado.

El estudio se enmarca en la línea de investigación desarrollada desde el grado, orientada al diseño y la aplicabilidad de la simulación clínica para fortalecer tanto las competencias específicas como las transversales de los futuros profesionales de la enfermería.

UIC Barcelona dispone en su Campus Sant Cugat del Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), un complejo único que reproduce con precisión entornos clínicos reales y que permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones sanitarias críticas en un espacio seguro, innovador y participativo.

Barcelona, 5 de noviembre de 2025.- La docente e investigadora del departamento de Enfermería de UIC Barcelona, Patricia Martínez, junto con el equipo de la unidad de simulación, ha desarrollado un proyecto que pretende comparar los métodos de aprendizaje basados en el uso de maniquíes y en la realidad virtual a la hora de curar heridas y determinar cuál de estas herramientas resulta más eficaz para las habilidades prácticas del alumnado.

El objetivo final del estudio, que ha obtenido una ayuda en el marco de la 8º Convocatoria de Proyectos de Investigación de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería, es generar evidencia científica que oriente futuras decisiones educativas, ayude a crear programas efectivos y que optimicen la enseñanza práctica en enfermería, alineada con las demandas asistenciales reales, según ha explicado Martínez.

La investigadora ha señalado que "el manejo de heridas es una competencia esencial en enfermería, sobre todo con el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas, pero la formación práctica en este ámbito sigue siendo un reto: no siempre el alumnado tiene la oportunidad de participar activamente en las curas durante las estancias clínicas, e incluso en ocasiones no se presentan casos en ese periodo". En este sentido, ha asegurado que tanto las simulaciones con moulage como la realidad virtual "han demostrado mejorar el aprendizaje, aunque no existe consenso sobre qué metodología es más eficaz". Por este motivo, ha decidido llevar a cabo este proyecto, que permitirá evaluar "qué herramienta favorece más el aprendizaje teórico, las habilidades prácticas y la confianza del estudiante en el manejo de heridas".

El estudio se desarrollará mediante un ensayo clínico aleatorizado no ciego con dos grupos, uno con moulage y otro con realidad virtual. Tras una clase teórica común de seis horas, ambos grupos participarán en sesiones prácticas de simulación. Además de la adquisición inmediata de conocimiento y habilidades, se evaluarán aspectos clave como la retención del conocimiento a medio plazo -de cuatro a seis semanas-, el realismo percibido por los estudiantes, la satisfacción y confianza del alumnado, y la viabilidad económica y operativa de ambas herramientas en el entorno educativo, es decir, costes, tiempo y recursos.

La docente e investigadora de UIC Barcelona ha insistido en que los resultados ayudarán a "mejorar la calidad de la enseñanza práctica en enfermería, ya que nos orientarán sobre qué metodología es más eficaz según los objetivos formativos". "Si la realidad virtual demuestra una mayor eficacia o viabilidad podría incorporarse de forma progresiva a los programas de simulación. Si el moulage sigue mostrando ventajas en la práctica manual y el realismo táctil se reforzará su papel complementario", ha asegurado.

El estudio liderado por Patricia Martínez se enmarca en la línea de investigación desarrollada desde el grado y que se orienta al diseño y la aplicabilidad de la simulación clínica para fortalecer tanto las competencias específicas como las transversales del estudiantado. La finalidad de esta línea de investigación es formar profesionales capaces de ofrecer cuidados de alta calidad, con un enfoque centrado en la persona y en la seguridad del paciente.

Un centro de simulación pionero.

Este proyecto de investigación se llevará a cabo en el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA) de UIC Barcelona, en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, situada en el Campus Sant Cugat.

Con más de 1.000 metros cuadrados dedicados íntegramente a la simulación clínica, este centro pionero en España, que se creó hace más de una década, cuenta con dos zonas de hospitalización, áreas de atención primaria y quirúrgica y UIC, además de salas polivalentes de entrenamiento. Todas las áreas están equipadas con material clínico real, una amplia familia de maniquíes de distinta sofisticación, part-trainers y sistemas de videograbación que se emplean en docencia e investigación.

La simulación en el grado de enfermería está integrada de forma transversal desde primer curso y avanza en complejidad a lo largo de los cuatro años, en el marco de un programa formativo diferencial que combina excelencia científica, tecnología de vanguardia y un profundo compromiso humanista y social. Las sesiones enlazan el manejo de procedimientos con habilidades no técnicas, lo que lleva a los alumnos a enfrentarse a situaciones sanitarias críticas en un espacio seguro, innovador y participativo.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

