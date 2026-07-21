UIC Barcelona reunirá a expertos en educación médica de referencia en el Congreso anual de la SEDEM

El Campus Sant Cugat de UIC Barcelona acogerá en noviembre el congreso anual de la SEDEM - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el lema "Horizontes de excelencia: de la evidencia científica a la innovación educativa", la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona acogerá en noviembre el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud. Se trata de un encuentro que pone en valor el compromiso de la Universidad con la excelencia en la formación de los futuros profesionales de la salud.

El encuentro dará inicio a las distintas acciones que UIC Barcelona llevará a cabo a lo largo del curso para conmemorar el 20º aniversario del Grado en Medicina, una titulación que nació con la visión de formar médicos excelentes capaces de unir la práctica clínica, la investigación y los valores humanistas.

Barcelona, 21 de julio de 2026.- El Campus Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogerá los próximos 19, 20 y 21 de noviembre el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM), una de las principales citas para profesionales, docentes e investigadores comprometidos con la mejora de la formación médica.

Organizado por la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud en colaboración con UIC Barcelona, el congreso reunirá durante tres jornadas a expertos nacionales e internacionales para compartir experiencias, conocimiento e iniciativas orientadas a seguir impulsando la calidad de la educación médica y la formación de los futuros profesionales de la salud.

La celebración de este encuentro en el Campus Sant Cugat supone un reconocimiento al modelo docente de UIC Barcelona, basado en una formación práctica, innovadora e interdisciplinaria que sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje y favorece el desarrollo de las competencias necesarias para responder a los retos actuales del sistema sanitario.

"La educación médica debe evolucionar al ritmo de las necesidades de la sociedad y del sistema sanitario. Acoger el Congreso anual de la SEDEM representa una oportunidad para compartir conocimiento, generar nuevas colaboraciones y seguir avanzando hacia modelos docentes que preparen a profesionales excelentes desde el punto de vista científico, técnico y humano", señala la Dra. Esther Calbo, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona.

Un espacio para reflexionar sobre el futuro de la educación médica.

El XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM), constituirá un espacio de reflexión sobre algunos de los principales retos de la educación médica.

A lo largo de las tres jornadas destacados especialistas nacionales e internacionales del ámbito de la educación médica abordarán temas como la integración de la inteligencia artificial en la docencia, el desarrollo del pensamiento crítico y de las competencias docentes, la calidad de las prácticas clínicas, la sostenibilidad y la salud planetaria en la formación médica, así como el papel de la simulación en el desarrollo de las competencias clínicas y en la mejora de la seguridad del paciente.

Un modelo docente que conecta aula, investigación y práctica clínica.

La elección de UIC Barcelona como sede del congreso refleja la apuesta de la Universidad por una formación estrechamente vinculada a la realidad asistencial. Bajo el sello UIC Health, el Campus Sant Cugat integra un ecosistema que reúne siete disciplinas del ámbito de la salud -Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Bioingeniería y Ciencias Biomédicas- con un modelo que conecta la docencia, la investigación y la práctica clínica.

Este planteamiento favorece la formación interprofesional y ofrece al alumnado un aprendizaje progresivo en contacto con pacientes, hospitales, clínicas universitarias y entornos de investigación, con el objetivo de formar profesionales preparados para afrontar los desafíos de la atención sanitaria desde una perspectiva científica, ética y humanista.

Uno de los elementos diferenciales de este modelo es la simulación clínica, presente de forma transversal en las titulaciones biosanitarias de la Universidad desde hace más de 28 años. El Campus Sant Cugat cuenta con el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), que este año ha celebrado su décimo aniversario y permite recrear escenarios asistenciales complejos mediante tecnologías avanzadas para reforzar el aprendizaje en un entorno seguro.

La celebración del congreso en el Campus Sant Cugat representa el punto de partida de un curso especialmente significativo para la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, que conmemorará el 20º aniversario del Grado en Medicina.

La titulación nació con una visión ambiciosa: formar médicos excelentes que integren la práctica clínica y la investigación con los valores humanistas que forman parte de la identidad de la Universidad. Dos décadas después, esta conmemoración invita a mirar el camino recorrido y, al mismo tiempo, a seguir reflexionando sobre cómo transformar la educación médica para formar hoy a los profesionales que liderarán la salud del futuro.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:

Marta González Martínez.

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat.

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Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès