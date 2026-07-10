Verano y cirugía estética; cuándo el calendario no debería decidir por el cuerpo - Sainclinics

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 10 de julio de 2026.- La conversación sobre estética ha cambiado. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, el 46% de los españoles se ha realizado algún tratamiento estético y un 30% se lo plantea. Sin embargo, el aumento de la demanda no siempre va acompañado de decisiones meditadas. En verano, muchas personas buscan someterse a tratamientos o cirugías con una fecha límite marcada por las vacaciones o los eventos, priorizando el calendario sobre la valoración médica.

“Una fecha libre en agenda no convierte automáticamente a una persona en candidata. Antes de hablar de quirófano hay que saber si la cirugía está indicada, si el cuerpo está preparado y si el postoperatorio se puede hacer bien”, explica Laura Pomares, fundadora de Sainclinics.

El factor verano

La época estival introduce variables que no aparecen con la misma intensidad en otros meses. La exposición solar, el calor, los desplazamientos, los vuelos, las vacaciones familiares, el uso de prendas compresivas y la disponibilidad para acudir a revisiones pueden modificar el calendario ideal de una cirugía.

En intervenciones corporales, una faja compresiva en plena ola de calor no es un detalle menor. Tampoco lo es una cicatriz reciente en una etapa de playa,

piscina o viajes. La cirugía estética no termina con el alta hospitalaria; continúa durante semanas con inflamación, curas, revisiones, control de cicatrices, limitaciones físicas y adaptación progresiva.

“El problema no es operarse en verano. El problema es hacerlo sin entender lo que exige el verano. Hay pacientes que tienen vacaciones y pueden recuperarse mejor; otras, en cambio, tienen viajes, exposición al sol, niños en casa o planes que hacen inviable un buen postoperatorio”, señalan desde Sainclinics.

Cada paciente requiere una valoración individual. Más allá de reservar quirófano, es fundamental analizar aspectos como el estado de salud, las pruebas preoperatorias, el estilo de vida y la posibilidad de realizar una recuperación adecuada.

En este sentido, Sainclinics desmiente que el verano sea una mala época para operarse. De hecho, muchas personas aprovechan las vacaciones para disponer de más tiempo de descanso y afrontar el postoperatorio con mayor tranquilidad.

Lo que el verano lleva a consulta

En Sainclinics destacan que muchas consultas de verano responden a preocupaciones recurrentes, como los cambios tras la maternidad, la pérdida de peso o la flacidez, que cobran mayor protagonismo cuando el cuerpo está más expuesto.

No obstante, no todos los casos requieren cirugía. En ocasiones es recomendable preparar el cuerpo, mejorar hábitos o posponer la intervención para garantizar un mejor resultado y una recuperación adecuada.

“La consulta no debería empezar con ‘quiero operarme antes de tal día’, sino con una pregunta más útil: qué problema hay, desde cuándo existe, qué opciones reales hay y qué calendario permite hacerlo con seguridad”, apunta Laura.

En el ámbito facial, el mercado se está moviendo hacia tratamientos de calidad de piel, hidratación y resultados menos evidentes. El informe de SEME sitúa la mejora de textura, hidratación y color de la piel entre los tratamientos más demandados. Sin embargo, cuando se habla de cirugía corporal, los tiempos son distintos. El cuerpo no se adapta a un calendario social; responde a procesos biológicos como inflamación, cicatrización, retracción de tejidos o mayor exposición a infecciones.

El valor de llegar preparado

No todas las personas que consultan en verano se operan en esas fechas. En algunos casos, la recomendación médica o las circunstancias personales hacen aconsejable esperar. Sin embargo, ese tiempo puede aprovecharse para preparar el cuerpo y mejorar las condiciones de la intervención.

Desde Sainclinics señalan que adoptar hábitos saludables, como cuidar la alimentación, mantener un peso estable, hidratarse correctamente o dejar de fumar, favorece una mejor planificación y contribuye a una recuperación más segura tras la cirugía.

“Cuando una cirugía no puede hacerse en el momento que el paciente imaginaba, intentamos que ese tiempo no se pierda. Hay muchas cosas que se pueden empezar antes de entrar en el quirófano: cuidar la piel, mejorar hábitos, preparar el cuerpo y llegar a la siguiente fase con más control”, señalan desde Sainclinics.

Este enfoque también ayuda a cambiar la relación con la cirugía. La intervención no debe entenderse como un punto de partida absoluto, sino como parte de un proceso en el que el paciente también participa. Cuanto más ordenado llega el cuerpo, más fácil resulta diseñar una estrategia realista, valorar la técnica adecuada y acompañar una recuperación coherente.

Por eso, para quienes no encuentran en verano el momento adecuado para operarse, septiembre puede convertirse en una fecha más sólida si los meses

previos se han aprovechado bien. No como un reinicio improvisado, sino como la continuidad de una decisión que empezó antes: con información, hábitos mejorados y una preparación más consciente. En este contexto, la valoración personalizada de Sainclinics permite ordenar el caso, resolver dudas iniciales y saber si existe una indicación adecuada antes de fijar una fecha.

Sol, piel y cicatrices: una relación que exige prudencia

La protección solar es especialmente importante tras una cirugía, ya que una exposición inadecuada puede afectar a la evolución de las cicatrices y favorecer alteraciones en la pigmentación de la piel.

Por ello, desde Sainclinics recuerdan que, en muchos casos, la mejor decisión no es acelerar la intervención, sino aprovechar el verano para realizar la valoración médica, completar las pruebas necesarias y planificar la cirugía en el momento más adecuado para garantizar una recuperación óptima.

Pacientes desplazados y recuperación organizada

Madrid se ha consolidado como destino para pacientes que viajan desde otras ciudades o países para operarse. En verano esta realidad se intensifica porque muchas personas disponen de más días libres, pero también porque los desplazamientos pueden complicar el seguimiento si no están bien programados.

Una cirugía en una ciudad distinta exige responder a preguntas muy concretas: cuándo llega el paciente, cuántos días permanece, dónde se recupera, quién le acompaña, cuándo tiene la primera revisión, si necesita curas, si puede viajar de vuelta y qué ocurre si aparece una incidencia.

Sainclinics ha desarrollado servicios postoperatorios y opciones de recuperación orientadas precisamente a ese tipo de paciente. El objetivo no es convertir la cirugía en una estancia cómoda sin más, sino evitar improvisaciones en las horas y días posteriores a una intervención.

“Un paciente desplazado necesita una ruta clara. No basta con operar y volver a casa cuanto antes. Hay que organizar la recuperación con la misma seriedad con la que se organiza la cirugía”, subraya Laura.

La decisión estética que no depende de una temporada

Desde Sainclinics insisten en que una cirugía debe responder siempre a una valoración médica y a una planificación personalizada, no a la presión del calendario. Cada paciente presenta unas necesidades y circunstancias diferentes, por lo que el momento adecuado para intervenir depende tanto de la indicación clínica como de la posibilidad de realizar una recuperación óptima.

“La mejor fecha para una cirugía no siempre es la más próxima. Es la que permite operar con indicación, recuperar con seguimiento y no comprometer el resultado por una decisión mal encajada en la vida real del paciente”, concluye Laura Pomares.

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