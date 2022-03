All Around Folks despunta en la Sala Clamores de Madrid en el concierto de presentación de su primer LP

El grupo madrileño rompió los moldes de cualquier tendencia actual, subiéndose al escenario con doce originales sencillos más un tema inédito que afinaron y bailaron las cuerdas y la percusión de un folk americano envuelto en country, blues, jazz, música clásica hindustani y un elenco de colaboradores de prestigio nacional

Sábado, 12 de marzo de 2022.- No era un día cualquiera en Madrid, al menos para All Around Folks en la presentación de un disco de debut. El cielo de la capital advertía tormenta y, entre ensayos, pruebas de sonido y nervios clásicos, la sala Clamores de Madrid se agitaba entre afines de cuerdas y voces, cura de manos para tabla y un público que, antes de la hora de entrada, ya hacía cola en Chamberí. La tormenta no esperó. Justo cuando las nubes empezaban a romper y a hacer aguas, María Coronado despertaba a los espectadores más despistados presentando el concierto con su potente e inigualable voz: ¡Somos All Around Folks!

Kristin Wheeler, vocalista procedente de Nueva York; María Coronado, vocalista madrileña; Álvaro L. Melgar, guitarrista y sitarista ciudadano del mundo (que no pudo compaginar en el concierto ambas virtudes a la vez); Manu T. Buján, percusionista de tabla india, también trotamundos; Enzo Apizella, maestro napolitano al bajo; y Sebastián Rubio, a las percusiones y bombo, arrancaron con mucho talento, ilusión y ganas, alas que dieron al público ad hoc.

Osaron empezar el espectáculo con Yourself, primer single con videoclip de la banda, uno de sus temas más conocidos y reproducidos que versa sobre el amor propio capaz de superar cualquier adversidad. Todos pensamos ‘¿qué estáis haciendo?’ Pero lo que vino después superó con creces lo ya conocido.

El primer sencillo lo superaron con Eight Leaf Clover, una oda a los buscadores de sueños, aventuras y libertad inspirada en la película estadounidense Big Fish de Tim Burton. Ya un clásico de la banda que ha sido elegido además para algún acústico radiofónico; después interpretaron la primera cover de la noche, The Wrong side of Memphis de Trisha Yearwood, con la colaboración de Cristina Pérez al violín que consiguió perpetuar aún más la esencia de tanto bagaje instrumental y cultural.

La calma se apoderó del escenario en el comienzo de Italian Mood, el único tema del set en italiano e inglés que versa sobre los años en los que la mafia italiana y americana competían por su crueldad y que, por cierto, aún no ha sido publicado. Tras este llegó Eivissa con la colaboración de Facundo Quiroga a la guitarra acústica y cuya música presentaron como bálsamo ante la barbarie que vivimos en estos días en Ucrania.

Y de pronto el tiempo se detuvo en la Clamores. La Tampura, instrumento hindú que hace de base en los Raags con una electrónica que All Around Folks lleva siempre con ellos, empezó a sonar y a dejar a la sala hipnotizada en un viaje astral que nos teletransportó a orillas del Ganges. El corazón de India en el corazón de Madrid. Para ello, Álvaro además realizó una introducción sobre los orígenes de la música Hindustani Classical en la banda y los elementos utilizados, Manu nos presentó los secretos de los sonidos de la tabla india y, como culmen, salió a escena Rafael Holgueras, uno de los máximos exponentes de la música hindustaní en territorio nacional, un sitarista madrileño que llegó a conocer al mismísimo Ravi Shankar, probablemente el instrumentista indio más reconocido a nivel mundial, en persona.

Una vez ubicado Rafa en el suelo -no olvidemos que todos los instrumentos de India se tocan en contacto con la madre tierra-, comenzó a fraguarse una conversación filosófica entre sitar y guitarra que, comentado por los asistentes, llegó a parecer que eran dos sitares lo que escuchábamos debida a la majestuosidad de unos dedos a la guitarra, los de Álvaro, mimetizados por la influencia del sitar.