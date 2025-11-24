33 menores de Menudos Corazones disfrutan de una jornada científica y lúdica en el MUNCYT de Alcobendas

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa, organizada por Proyecto+Vida se desarrolló en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas (MUNCYT)

Se trata del noveno evento que Proyecto+Vida organiza para los niños, niñas y adolescentes de Menudos Corazones en una actividad diseñada especialmente para ellos con el fin de que disfruten de un día de reunión, al tiempo que disfrutan de la parte más divertida de la ciencia. La iniciativa fue organizada por Proyecto +Vida, el programa de responsabilidad social de Almas Industries, y contó con el patrocinio del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas (MUNCYT), adscrito a la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y Telepizza que les proporcionó la comida y bebida preferida de los menores.



En total participaron 33 menores, de la ONG divididos en dos grupos:



• niños y niñas de entre 7 y 12 años

• adolescentes de entre 12 y 17 años



El objetivo fue ofrecer una experiencia educativa y enriquecedora que combinara divulgación científica con un espacio de convivencia, motivación y apoyo emocional, manteniendo el espíritu social que caracteriza a la compañía.



Actividades diseñadas según la edad

El equipo educativo del MUNCYT preparó un programa específico para cada grupo de edad, manteniendo la estructura de ediciones de sus actividades para escolares, pero adaptándolo a un formato algo más breve y lúdico para conseguir una jornada especial.



Los más pequeños disfrutaron de talleres creativos y experimentales centrados en el ingenio, las ciencias básicas y la observación, mientras que los adolescentes participaron en actividades divulgativas más avanzadas, incluyendo sesiones científicas orientadas a despertar la curiosidad, visitas guiadas y experiencias inmersivas en el planetario.



Ambos grupos compartieron espacios de descanso y convivencia, y contaron con una comida ofrecida por Telepizza, que colaboró aportando toda la comida y bebida de la jornada.



Proyecto+Vida, impulsado por Almas Industries, volvió a demostrar su compromiso social ofreciendo un entorno seguro, estimulante y accesible para jóvenes con cardiopatías congénitas. La compañía trabaja desde hace años para acompañar a este colectivo y facilitar experiencias que fomenten el aprendizaje, la integración y el bienestar emocional.

Contacto

Emisor: Proyecto+Vida

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702