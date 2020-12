"40 países antes de los 40 años: Un pasaporte me salvó la vida"

"40 países antes de los 40 años", la historia de Silvinha Mantovani que lo dejó todo para huir de la violencia de género. "A veces ni yo lo creo como he conseguido sobrevivir a todo eso. Llegue al hondo de una cueva. Pero es esta cueva había un pasaporte y este pasaporte me salvo la vida. Me duele mucho saber que muchas mujeres no han tenido la misma suerte que yo"

Silvinha Mantovani, una abogada con orígenes brasileños residente en España, tuvo la necesidad de escapar de una relación tóxica basada en la violencia de género y viajar para liberarse y encontrase a ella misma. Un cambio de vida que refleja en su nuevo libro 40 antes dos 40: Um passaporte salvou minha vida, donde narra las vivencias que experimentó en un viaje que la empoderó como mujer.

La violencia de género y las relaciones abusivas siguen siendo un problema sin resolver en una sociedad global en pleno s.XXI. Miles de mujeres padecen esta situación e invadidas por el miedo no huyen hacia una vida mejor. Es por ello, que casos como el de Silvinha Mantovani, que se expone en su nuevo libro 40 antes dos 40, sirven de ejemplo para entender que siempre hay una salida para todas aquellas mujeres que conviven con una situación de opresión por razones de género.

“40 antes de los 40: El pasaporte que cambió mi vida”

La abogada, escritora y conferencista de Paraná se encuentra con 36 años y la necesidad de huir de una relación abusiva y tóxica. Casi sin dinero decide huir tras ser amenazada de muerte por su expareja. Es a partir de ese momento que Silvinha decidió visitar 40 países antes de cumplir los 40 años, con el objetivo de encontrarse a ella misma y empezar de cero.

A lo largo 8 capítulos, la autora explica como una pasión, en su caso viajar, puede ser el clavo ardiente al que agarrarse para ser feliz y luchar por los sueños de cada uno. Un conjunto de aventuras que convirtieron la travesía que Silvinha Mantovani vivió en un viaje espiritual que le permitió renacer.

Según la autora, esta ha sido la manera que encontró para compartir su historia y animar a otras mujeres a que sigan sus pasos e inspirarlas a luchar por sus sueños, hacerse psicológicamente más fuertes y dejar relaciones tóxicas.

“Alguien que abusa psicológicamente de otro hace que pensemos que no conseguiremos hacer nada sin ellos. El mayor objetivo del libro es ayudar a otras mujeres a salir de este tipo de relaciones, ya sea viajando, estudiando, trabajando o construyendo una nueva vida por su propia cuenta”, añade la autora.

El libro 40 antes dos 40 fue publicado por primera vez en portugués por la editorial Feliz y estará disponible en inglés y español a partir del 2021.

Una historia basada en hechos reales: la vida de Silvinha Mantovani

Nacida en una familia humilde en una pequeña ciudad del interior Paraná – Brasil, Silvinha Mantovani tuvo que empezar a trabajar muy pronto, a los 10 años para poder ayudar en los gastos de la casa. Esto la llevó a trabajar en diferentes profesiones, siempre con la esperanza y la ambición de aspirar a algo más.

Desde bien pequeña tuvo que convivir con la violencia doméstica, fruto de la adicción al alcohol de padre, y con la idea que estaba destinada exclusivamente a quedarse en el pueblo, casarse, tener hijos y con suerte poder acabar los estudios. Aun así, eso no la paró y poco antes de cumplir 18 años abandonó su hogar en busca de una vida mejor, trabajando por todos lugares donde iba. A los 23 años logró empezar a estudiar derecho.

Finalmente, en 2006 se trasladó a España, donde inició una relación sentimental que acabaría siendo su pesadilla. Fue con 36 años, inspirada en el libro Come, reza, ama; decidió abandonar esa vida y visitar 40 países en menos de 40 años, aprovechando los vuelos baratos por toda Europa.

Silvinha viene conquistando no solo el mundo, si no también Internet. Cuenta con más de 200.000 seguidores en sus redes sociales, donde enseña de manera graciosa y espontánea sus viajes alrededor del mundo.

