80 mayores de residencias viajarán por primera vez en avión para ver el mar gracias a NEXUS INTEGRAL

Viaje a Mallora con mayores de Nexus Integral - OSCAR AHIJÓN VOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Talavera de la Reina (Toledo), 6 de mayo de 2026.

La empresa NEXUS INTEGRAL, dedicada a la gestión de residencias de mayores, celebra este año su 20 aniversario con una iniciativa muy especial: regalar un viaje en avión a Mallorca a 80 personas mayores residentes en sus centros, sin ningún coste economico para ellos. El viaje nace con el objetivo de ofrecer una experiencia inolvidable a los mayores y convertir el aniversario de la compañía en un homenaje a quienes forman parte esencial de su historia. Desde la empresa destacan que esta acción representa los valores humanos y sociales que han acompañado su trabajo durante dos décadas de trayectoria en el ámbito de la atención residencial.

"Queríamos que nuestro 20 aniversario dejara recuerdos y emociones reales. Nuestros mayores nunca han subido a un avión y muchos de ellos nunca han visto el mar. Poder cumplir ese sueño es el mejor regalo que les podíamos hacer. Queremos ver su emoción tocando la arena de la playa, mojándose los pies en el mar. Eso que nos han transmitido cuando sueñan despiertos", señalan desde la dirección de NEXUS INTEGRAL.

La salida será el próximo 18 de mayo desde el aeropuerto de Madrid y el regreso será el 20 de mayo. El alojamiento será en un hotel de Mallorca próximo a la playa, en régimen de pensión completa para que nuestros mayores tengan un experiencia total con las mayores comodidades posibles. Además, esta iniciativa contará con la participación de un equipo de 40 profesionales de NEXUS INTEGRAL de diferentes categorías profesionales (médico, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, gerocultoras...) para garantizar su bienestar durante toda la experiencia.

Con esta iniciativa, pionera en el sector geriátrico de nuestro país, NEXUS INTEGRAL reafirma su compromiso con una atención centrada en las personas, apostando por sus cuidados y por generar experiencias que mejoren su calidad de vida y bienestar emocional. Una filosofía de trabajo dirigida a hacer realidad algunos sueños de las personas mayores que por circunstancias de la vida, no han podido disfrutar hasta la fecha.

Las residencias de mayores participantes en este viaje son:

Residencia de Mayores "Nuestra Señora de Perales" de Arroyo de San Serván (Badajoz).

Residencia de Mayores "Santa Ana" de Malpartida de Cáceres (Cáceres).

Residencia de Mayores "Hermana Josefa María" de Guadalcanal (Sevilla).

Residencia de Mayores "Los Gavilanes" de Ajofrín (Toledo).

Residencia de Mayores "Tamujoso" de Belvís de la Jara (Toledo).

Residencia de Mayores "Celín" de Gerindote (Toledo).

Residencia de Mayores "Juan Félix Martínez Moya" de Villahermosa (Ciudad Real).

Residencia de Mayores "San Antonio" de Alamillo (Ciudad Real).

Residencia de Mayores "San Andrés" de Mombeltrán (Ávila).

Residencia de Mayores "San Juan Bautista" de Casavieja (Ávila).