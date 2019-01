Abama, el nuevo 'spot' del ultra lujo en España

Publicado 30/01/2019 13:23:47 CET

Arcadias y Villas del Tenis, las nuevas promociones a la venta del resort ubicado en el sur de Tenerife

Abama , el exclusivo resort ubicado en el sur de Tenerife, se ha especializado con éxito en el concepto de real estate de lujo, un nuevo segmento desarrollado en la isla que está convirtiendo a este enclave de Guía de Isora en el lugar más buscado para los que quieren hacerse con una propiedad de alto standing en las Islas Canarias.

Hasta ahora, Marbella y Mallorca eran el símbolo del lujo por excelencia entre los extranjeros que buscaban una propiedad exclusiva en España donde pasar las vacaciones. Sin embargo, muchos son los que descubren que Abama también ofrece esa exclusividad y una oferta multiexperiencial acorde a sus exigencias, basada en la alta gastronomía, la práctica de golf o tenis, o el acceso a un sinfín de experiencias en el mar y en conexión con la naturaleza.

El destino, además, cuenta con varias ventajas competitivas sobre otros más maduros: su alto índice de ‘privacidad’, contar con suelo para futuros desarrollos y ‘su buen clima los 365 días del año’, subrayan en Abama Luxury Residences, gestores inmobiliarios del resort.

"Nos movemos en un mercado muy 'prime' y exclusivo", afirma Elodie Casola, directora de Marketing de Abama Luxury Residences, que añade: "Tenerife es la única isla del Archipiélago en contar con un enclave como este, un destino que cuenta con la particularidad de no mezclar distintos perfiles de cliente, y de haber hecho la apuesta por un enfoque espacial donde prima la naturaleza y no el ladrillo", explica Casola.

La venta de propiedades residenciales en Abama Resort se inició en 2012, en las tres primeras fases se invirtieron más de 375 millones de euros y con ella se han vendido más de 250 viviendas de lujo, principalmente a británicos, belgas y alemanes. Con la Fase 4, Abama busca consolidar su espacio como un gran resort que ofrece al propietario y visitante una amplia oferta deportiva (con un campo de golf reconocido internacionalmente, y una academia de tenis de alto nivel), gastronómica (14 restaurantes, entre ellos dos con estrellas Michelin, uno es el Kabuki de Ricardo Sanz y otros tres están vinculados al multipremiado chef Martín Berasategui) y de ocio (con un spa y la incorporación de un Kids Camp, para atender y entretener a los más pequeños).

Ahora se suman a esas 250 viviendas cerca de un centenar de nuevos apartamentos y villas de lujo, con Las Villas del Tenis y Arcadias, promociones que Abama Luxury Residences acaba de lanzar al mercado, integradas en la nueva fase de crecimiento del resort, la denominada

Fase 4 . El proyecto de Las Villas del Tenis consta de 23 lujosos chalets con piscina, dos o tres dormitorios y unas vistas impresionantes. Han sido diseñadas por los arquitectos Virgilio Gutiérrez Herreros y Eustaquio Martínez García, cuyos estudios han resultado recientemente premiados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife por su trabajo en “ Abama Bellevue ”, designada mejor vivienda unifamiliar de la década del Archipiélago.

Los 60 apartamentos de lujo de Las Arcadias , diseñados por Coderch Urbanismo y Arquitectura, estarán disponibles con 1, 2 o 3 dormitorios, todos con terraza y veranda. Abama Luxury Residences combinará estas promociones con la venta de algunas unidades más exclusivas, como otros siete apartamentos de Las Arcadias, de un dormitorio cada uno de ellos, que estarán ubicados en el corazón de Plaza Abama, para aquellos que prefieren un entorno más céntrico.

La Fase 4 supone un gran salto adelante para el resort, al incorporar una gran plaza, la llamada Plaza Abama, que constituirá el futuro gran centro neurálgico del resort, un enclave con boutiques, bares y restaurantes, un gimnasio, una gran piscina exterior y terraza.

Abama Luxury Residences intenta así mejorar el éxito obtenido en sus antiguas promociones ofreciendo a los propietarios servicios adicionales, tales como la gestión del alquiler de propiedades a través de My Way Hotels & Resorts (‘Lock and Leave’), un programa de intercambio para vacaciones en otros resorts con The Registry Collection , o un club de propietarios que organizará actividades para los residentes.

La venta de los nuevos apartamentos y villas comenzó este verano con la presentación del proyecto a brokers e inversores en varios eventos exclusivos desarrollados en Londres, Amberes y en la misma Abama. Las propiedades, que se venden sobre plano, estarán listas para ser ocupadas a partir de junio de 2020. “Debido a la limitada disponibilidad y a la gran popularidad que hasta la fecha las transacciones han obtenido entre los propietarios, se espera una venta rápida”, subraya Elodie Casola, que explica que “un alto porcentaje de los compradores son repetidores. Cuentan ya con una vivienda en Abama y se enamoran de las nuevas propuestas, con un estilo más contemporáneo que las anteriores”, matiza.

