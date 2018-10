COMUNICADO: La actividad sísmica registrada en España en las últimas semanas en completamente normal

Publicado 19/10/2018 14:06:07 CET

Por debajo de magnitud 2 los terremotos son imperceptibles para los ciudadanos y no empiezan a producirse daños materiales hasta magnitud 4

El Colegio de Geólogos recuerda que las poblaciones en las zonas de mayor actividad sísmica deben contar con mapas de riesgo específicos y planes de actuación

MADRID, 19 OCT

Estas últimas semanas se han sentido terremotos en Galicia, Comunidad Valenciana y, ayer mismo, en Conil de la Frontera (Cádiz) que se producen, además, coincidiendo con una grave gota fría. "Parece que los elementos se vuelven contra nosotros y que el cambio climático está detrás de todo ello", señala el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), Manuel Regueiro. "Y no, el cambio climático no tiene nada que ver con los terremotos, que solo tienen un origen: la tectónica de placas".

El lento pero constante roce de las placas tectónicas de vez en cuando rompe las rocas en profundidad por lo que se denominan zonas de falla y da como resultado un terremoto, más o menos potente dependiendo de los esfuerzos acumulados desde la última vez que hubo una ruptura en esa zona de la corteza, la extensión del área de ruptura y la geología de los materiales a los que afecta.

"Los daños en la superficie son proporcionales a esa acumulación de esfuerzos y a la profundidad donde se produce la rotura", explica el presidente del ICOG. La escala que se usa para medir la magnitud de los terremotos es la escala Richter, una escala logarítmica que mide la energía liberada por el terremoto.

Diferente es la intensidad de un terremoto, que mide los efectos que causa sobre la superficie y su percepción por las personas. Por ello un terremoto de una determinada magnitud se puede sentir con diferentes intensidades. Los sismos a poca profundidad, aunque tengan menor magnitud, pueden causar más daños que los más profundos.

Todos los días hay terremotos en España en esas zonas donde hay colisión de placas y se pueden ver en tiempo real en el visualizador de terremotos el Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/web/resources/sismologia/tproximos/prox.html). Los tres últimos (Valencia, el 17 de octubre a las 4:51, de magnitud 3,8; Jódar el 18 de octubre a las 19:57, de magnitud 3,7; y Conil de la Frontera, hoy a las 6:31, de magnitud 4,0) se han producido en la zona de contacto entre la placa de África y la de Eurasia.

"La primera empuja a la segunda hacia el noroeste a razón de 4 a 10 milímetros al año y hay un conjunto de sistemas de fallas por los que se transmiten esos esfuerzos", señala Manuel Regueiro. Esa es la razón de que esa zona sea la de mayor peligrosidad sísmica de España.

Pero la mayor parte de los terremotos que se producen en España, o no son sentidos, o si lo son, no producen daño alguno. En Galicia, por ejemplo, ha habido bastantes terremotos en las últimas semanas y salvo el de Laza (14 de octubre a las 23: 00, magnitud 3,2), la mayoría no han sido sentidos por los ciudadanos.

"Por debajo de magnitud 2 los terremotos no son perceptibles y hasta magnitud 4 rara vez provocan daños", matiza el presidente del Colegio de Geólogos, quien añade que cada día se producen alrededor de 8.000 terremotos en el mundo de magnitud inferior a 2, cerca de 10.000 entre 2 y 2,9 de magnitud y 49.000 con magnitud entre 3 y 3,9.

"Es importante tranquilizar a la población y transmitirle el mensaje de que esta actividad sísmica es completamente normal", aclara Manuel Regueiro. Al mismo tiempo, el presidente del Colegio de Geólogos recuerda que los municipios situados en zonas de mayor actividad sísmica deben contar con mapas de riesgo específicos y planes de actuación para casos de emergencia.

