AI Prompt Day Barcelona rozará el lleno total y se afianza como cita clave en IA y Marketing

Este sábado 24 de mayo, el multicine Cinesa Diagonal Mar acogerá la primera edición del AI Prompt Day Barcelona, una cita pionera centrada en la inteligencia artificial aplicada al marketing. Con más de 300 profesionales confirmados y una experiencia diseñada al detalle, el evento promete marcar un antes y un después en la forma de aplicar la IA en estrategias digitales

Organizado por The Plan Company y la agencia Google Partner SEM Creativo, AI Prompt Day Barcelona se consolida antes incluso de celebrarse. Las entradas están prácticamente agotadas y la respuesta del público y los patrocinadores ha superado todas las expectativas.



"Estamos impresionados por el interés generado. Esta acogida tan positiva nos anima a pensar ya en futuras ediciones", afirma Cristian Costa, director de la agencia SEM Creativo y coorganizador del evento.



Además del contenido formativo, AI Prompt Day ofrecerá una experiencia completa: se habilitará una zona de networking con stands de patrocinadores, espacios para el intercambio profesional y sorteos exclusivos, como el de dos ejemplares del último libro de Pedro Rojas, que firmará personalmente durante la jornada.



El evento reunirá a 300 asistentes de perfiles estratégicos en marketing, publicidad, comunicación, ventas, e-commerce y dirección general, así como a empresas de primer nivel que apuestan activamente por la innovación tecnológica.



Con ponentes de primer nivel como el asesor en estrategias digitales Mando Liusii, el creador de Vuela.ai Álvaro Peña, y el conferenciante y experto en innovación Lluís Serra, el programa del AI Prompt Day está diseñado para ofrecer una visión práctica y aplicable sobre el uso real de la inteligencia artificial en el marketing. A lo largo de la jornada se abordarán metodologías centradas en la creación de prompts efectivos, automatización de procesos, generación de contenidos mediante IA y técnicas de copywriting orientadas a maximizar el impacto de las campañas digitales.



La cita tendrá lugar este sábado en Cinesa Diagonal Mar, un espacio singular que aportará un componente experiencial al evento, pensado no solo para aprender, sino para conectar y compartir con otros profesionales del sector.



Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse a través de la web oficial: www.aipromptday.com



