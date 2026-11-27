El albedrío inverso: una nueva propuesta filosófica replantea el debate sobre el libre albedrío - Sebastián Romero Jiménez

(Información remitida por la empresa firmante)

El autor español Sebastián Romero presenta una propuesta filosófica que explora cómo ejercer mayores grados de libertad incluso bajo el determinismo y cuestiona dos grandes creencias de la sociedad actual: que hacer lo que se desea equivale a ser libre y que tener más disciplina implica necesariamente ganar libertad.

Madrid, 27 de noviembre de 2026.- Una persona puede pasar toda su vida haciendo exactamente lo que quiere sin haber dejado nunca de obedecer a sus condicionamientos. Pero también puede dedicar años a desarrollar su disciplina y terminar siendo esclava de ella.

Esta doble paradoja constituye uno de los pilares del albedrío inverso, una propuesta filosófica desarrollada por Sebastián Romero que plantea una nueva perspectiva sobre uno de los grandes interrogantes de la humanidad: la libertad.

Durante siglos, filósofos y, más recientemente, neurocientíficos han debatido sobre la existencia del libre albedrío. ¿Es el ser humano realmente dueño de sus decisiones o son estas el resultado de una sucesión de causas que nunca ha elegido?

El albedrío inverso introduce una pregunta diferente: ''si todas nuestras decisiones estuvieran determinadas, ¿seguiría siendo posible entrenar nuestra libertad?''

La propuesta, desarrollada en un ensayo filosófico de 33 páginas publicado gratuitamente y en abierto, explora cómo una persona puede ejercer mayores grados de libertad dentro del determinismo, qué herramientas le permiten hacerlo y cómo el propio éxito de ese aprendizaje puede generar nuevas dependencias.

Hacer lo que se desea también puede ser una forma de obedecer

Nadie ha elegido su genética, el lugar en el que ha nacido, la educación que ha recibido ni buena parte de las experiencias que han configurado su personalidad. Sin embargo, todos estos factores intervienen en aquello que cada persona piensa, desea y hace.

Entonces, ¿hasta qué punto hacer lo que uno quiere demuestra que es libre si tampoco ha elegido buena parte de aquello que quiere?

Romero define el albedrío inverso como la capacidad de reconocer un impulso y elegir voluntariamente una respuesta que ese impulso rechaza, por una razón que puedo examinar.

Reconocer un error, discrepar ante una figura de autoridad, pedir disculpas o aprender a decir que no son situaciones cotidianas en las que esta capacidad puede ponerse a prueba.

Desde esta perspectiva, la libertad no es una condición que se posee o de la que se carece por completo. Admite grados, puede entrenarse y también puede perderse. El miedo, el orgullo o la necesidad de aprobación pueden limitarla, pero su presencia no impide necesariamente que una persona avance respecto a quien era anteriormente.

La incomodidad voluntaria se convierte así en una herramienta para desarrollar capacidades y, al mismo tiempo, descubrir qué motivos, excusas y dependencias intervienen en nuestras decisiones.

La gran paradoja de la disciplina: cuando lo que te hizo libre termina esclavizándote

Una persona lleva meses subiendo por las escaleras de su casa. Al principio le costaba, pero con el tiempo ha desarrollado la disciplina necesaria para renunciar al ascensor.

Una mañana tiene prisa. Podría utilizarlo, pero hacerlo le haría sentir que está fallándose a sí misma.

¿Ha ganado realmente libertad si ahora es incapaz de elegir aquello a lo que aprendió a renunciar?

En una sociedad que concede cada vez más importancia a la productividad, la disciplina y la superación personal, el albedrío inverso cuestiona qué sucede cuando el éxito de estas prácticas genera nuevas formas de dependencia.

La propuesta identifica dos trampas de la constancia: la trampa de la identidad, que convierte la disciplina en una imagen que la persona necesita defender, y la trampa del merecimiento, que transforma los esfuerzos del pasado en una excusa para ceder en el presente.

En una, el pasado obliga. En la otra, el pasado excusa.

Ambas pueden terminar condicionando las decisiones que una persona toma hoy.

Si estuviera obligado a hacer siempre lo contrario de lo que me pide el impulso, el impulso seguiría dictando mi conducta. Bastaría con invertirlo, explica Romero en su ensayo.

Desde esta perspectiva, alguien puede desarrollar cada vez más disciplina y, paradójicamente, ejercer cada vez menos libertad.

La libertad también se puede entrenar

Otra de las ideas centrales del albedrío inverso es comprender la libertad de manera semejante a la fuerza física: como una capacidad relativa, entrenable y condicionada por las posibilidades de cada individuo.

Dos personas pueden levantar exactamente el mismo peso y haber recorrido caminos completamente diferentes para conseguirlo. Del mismo modo, una acción idéntica puede representar grados de libertad distintos según las circunstancias, las motivaciones y la trayectoria de quien la realiza.

La propuesta introduce el concepto de frontera personal de libertad, que representa el máximo potencial de cada persona en una determinada etapa de su existencia.

El entrenamiento permite acercarse a esa frontera, no ampliarla.

Para comprender cuánto ha avanzado alguien, Romero propone alejarse de las decisiones aisladas y observar el dibujo que forman en conjunto. Una perspectiva que permite examinar tanto las dependencias que una persona ha conseguido reducir como aquellas que ha desarrollado por el camino.

Una propuesta filosófica abierta al debate público

El albedrío inverso no pretende cerrar el debate histórico sobre la existencia del libre albedrío, sino explorar cómo pueden existir diferentes grados de libertad dentro de una realidad causalmente determinada.

El documento dialoga con autores como Aristóteles, Séneca, Spinoza, Daniel Dennett o Robert Sapolsky, incorpora investigaciones procedentes de la psicología y plantea dos posibles estudios experimentales para contrastar algunas de sus hipótesis.

Su aportación más característica se encuentra en la relación entre la adquisición de autonomía y las nuevas dependencias que pueden surgir precisamente como consecuencia de haberla adquirido.

Con el objetivo de facilitar su estudio, discusión y crítica, Romero ha publicado gratuitamente el documento completo, titulado Albedrío inverso: Una propuesta sobre libertad, condicionamiento e incomodidad voluntaria.

Acercar la filosofía a quienes no leen filosofía

El concepto tiene su origen en La incomodidad te hace libre, un ensayo en el que Sebastián Romero traslada estas cuestiones filosóficas a la vida cotidiana, explorando la relación entre libertad, disciplina, identidad y coherencia entre lo que cada persona piensa, dice y hace.

Mediante experiencias personales, situaciones cotidianas y un lenguaje accesible, el autor busca acercar preguntas tradicionalmente reservadas al ámbito filosófico a lectores que nunca se habían interesado por esta disciplina.

El libro invita a cuestionar el origen de nuestras decisiones, reconocer nuestros propios condicionamientos y descubrir en la incomodidad voluntaria una herramienta de autoconocimiento y libertad.

Porque quizá la verdadera conquista de quien lleva meses subiendo por las escaleras no sea haber aprendido a renunciar al ascensor, sino haber adquirido también la libertad de volver a cogerlo.

Publicado el 4 de noviembre de 2026, el libro La incomodidad te hace libre está disponible en Amazon en formato físico y digital.

Contacto

Emisor: Sebastián Romero Jiménez

Contacto: Sebastián Romero Jiménez

Email de contacto: contacto@sebasromero.es