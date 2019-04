Alejandra Osborne presenta la nueva línea de cosméticos naturales con licopeno

Publicado 11/04/2019 16:54:34 CET

- La guapa diseñadora y empresaria amadrinó los productos de Lycolé y reveló cuál es su rutina de belleza para conseguir una piel sana e hidratada

- Los productos de Lycolé están elaborados a partir de licopeno, “el antioxidante natural más potente conocido a día de hoy”, tal y como explicó Gema Correa, socia y cofundadora de la marca, durante la presentación

- Extraído directamente del tomate, el licopeno contiene vitaminas A, B y C, protege a las células del estrés oxidativo, ayuda a eliminar manchas, reduce el acné, la psoriasis y mejora las pieles atópicas

Madrid, 11 de abril de 2019. La marca de cosmética natural Lycolé presentó hoy en el espacio Innédito16 de Madrid su nueva línea de productos en un evento en el que Alejandra Osborne ejerció como madrina. La guapa diseñadora y empresaria jerezana contó que hasta ahora desconocía las propiedades del licopeno aplicado al mundo de la cosmética: “Sabía de los beneficios que tiene el tomate para la salud, pero ignoraba qué era el licopeno y de sus múltiples beneficios para la piel, me parece totalmente innovador”.

Con una belleza natural de nacimiento, Alejandra Osborne ve imprescindible “limpiarse muy bien la cara y mantener siempre una buena hidratación” para lucir una piel sana. “Los productos de Lycolé han sido todo un descubrimiento ya que no solo hidratan, sino que además atenúan las arrugas y las manchas”.

La hija de Bertín habló además sobre cómo tiene la piel desde que ha empezado a aplicarse productos con licopeno: “Hace poco que he empezado a probar los productos de Lycolé, y puedo decir que desde el principio he notado sus beneficios: una sensación de bienestar muy agradable, se absorbe con facilidad, no dejando la piel grasa, noto que mi piel está más hidratada, más nutrida, en definitiva, más sana. Además, su aroma floral me encanta”.

De los once productos que componen la gama Lycolé, Alejandra se mostró encantada en especial con dos: “no sabía que hubiera una crema para reducir las arrugas que surgen alrededor de los labios, y el formato en pastilla del champú sólido me parece ideal y muy práctico para llevármelo de viaje”.

Dedicada en la actualidad a su faceta como decoradora, Alejandra declaró por último sentirse muy identificada con la filosofía de la línea: “Cada día opto más por la cosmética natural, me parece importante que sus ingredientes sean naturales, y se obtengan en un entorno libre de contaminación, y respetando el medio ambiente”.

Sueño cumplido

El acto de presentación también contó con la presencia de Gema Correa, Blanca Bravo y Mamen González, las tres socias y fundadoras de Lycolé. Procedentes del mundo del diseño, la gestión y el periodismo, estas tres amigas de toda la vida decidieron embarcarse en este proyecto en común en el año 2013 bajo el nombre de Cosmética Natural de Licopeno, ahora rebautizada como Lycolé. “Siempre nos ha gustado el sector de la cosmética y lo natural, desde pequeñas hemos elaborado nuestros propios jabones y aceites hidratantes, por lo que en este sentido tenemos experiencia a la hora de fabricar nuestros productos de forma artesanal, como los de antes”, afirma Gema Correa, periodista y responsable de Comunicación de la firma.

Con sede y laboratorio propio en Badajoz, las tres emprendedoras eran conocedoras de las propiedades del licopeno aplicadas a la alimentación, de ahí que pensaran que sería buena idea aprovechar su poder antioxidante y regenerador también en el sector de la cosmética. “El licopeno es un pigmento vegetal que aporta el color característico a los frutos rojos, y el nuestro se extrae directamente del tomate extremeño, calificado como uno de los mejores a nivel mundial”, explica Gema.

Extraído directamente de la piel del tomate, el licopeno contiene vitaminas A, B y C, todo un cóctel hidratante y nutritivo. “También previene y ayuda a eliminar manchas tanto solares como de la edad, reduce el acné, la psoriasis y mejora visiblemente las pieles atópicas, logrando poco a poco una piel nueva, completamente purificada y renovada”, explicó Gema Correa durante la presentación.

Expansión internacional

La empresa comenzó con sérum para hombre y mujer y jabón cosmético, pero en la actualidad ha ampliado su gama y cuenta con ocho nuevos productos: crema facial, contorno de ojos, contorno de labios, bálsamo labial, bálsamo facial, crema corporal, champú sólido y mascarilla antioxidante.

Desde julio de 2017 cuentan en su accionariado con un nuevo socio: “el proyecto comenzó con muy poco dinero, todo lo que ganamos en los tres primeros años se reinvirtió en la empresa, y después llegó Conesa Group con una inyección económica de medio millón de euros”.

La llegada del gigante del tomate extremeño ha supuesto un importante impulso para aumentar sus canales de distribución y expansión internacional con presencia en países como Alemania, Chile, Brasil o Emiratos Árabes Unidos. En cuanto a los puntos de venta en nuestro país, Lycolé se distribuye en El Corte Inglés, en parafarmacias, en cadenas de perfumerías, y en su web Lycolé.com.

