Alejandra y Richard Gere se unen al grupo de ópticas, OpticaPRO, en una campaña para prevenir y erradicar

Richard Gere - MIGUEL REVERIEGO PARA OPTICAPRO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de abril de 2026.

OpticaPRO, en colaboración con HOGAR SÍ y The Gere Foundation, lanza #NoMiresAOtroLado, una campaña nacional que comenzará a emitirse en los principales canales de televisión a partir de principios de mayo. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar el sinhogarismo en España, situarlo en el centro de la conversación pública y promover una respuesta activa ante esta problemática que tiene solución.

(Autor Fotografías: Miguel Reveriego / Descarga materiales de campaña: Campaña #NoMiresAOtroLado)

Alejandra y Richard Gere participan en esta campaña de manera totalmente altruista, en línea con el compromiso que mantienen con esta causa desde hace más de una década y con su papel como miembros del patronato de HOGAR SÍ desde 2024.

En un mensaje en vídeo en apoyo a la campaña, Richard Gere comparte una experiencia personal que le cambió profundamente: “Hace algunos años, mientras rodaba mi película Time Out of Mind, pasé días caminando por las calles de Nueva York en el papel de un hombre que vivía en la calle. Me movía por la ciudad sin ser reconocido. Sin ser visto. En ese silencio, entendí algo importante, algo profundo: lo que se siente al volverse invisible. Cuando la gente elige no verte. Esa experiencia me cambió para siempre.”

El actor añadió, además: “Desde hace más de diez años, mi mujer, Alejandra, y yo trabajamos junto a HOGAR SÍ impulsados por un objetivo común: que nadie viva en la calle en España en 2030”.

OpticaPRO, un grupo de ópticas independientes con más de 120 establecimientos y más de 600 profesionales en el sector óptico, refuerza su compromiso social a través de esta campaña, una iniciativa que combina concienciación, inversión y acción directa, al tiempo que involucra a la sociedad. A través de esta campaña, la compañía busca poner en valor el lado más humano de la óptica.

“El sinhogarismo tiene solución. Las personas pueden reconstruir sus vidas. Lo hemos visto una y otra vez. Un hogar y el apoyo adecuado pueden devolver la estabilidad, la dignidad y un sentido de futuro. Si realmente nos comprometemos, podemos acabar con el sinhogarismo en España en 2030. Está ahí, está a nuestro alcance y depende de todos nosotros”, concluyó Gere.

Con #NoMiresAOtroLado, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa lanzan un mensaje claro: visibilizar el sinhogarismo es el primer paso para acabar con él. Las personas sin hogar forman parte de nuestra sociedad y, para abordar esta realidad, debemos afrontarla sin mirar hacia otro lado.

Sobre OpticaPRO

OpticaPRO es un nuevo GRUPO de ópticas independientes, que cuenta con más de 120 establecimientos ópticos y más de 600 profesionales del sector óptico de nuestro país. OpticaPRO nace para convertirse en la versión más PROfesional de la Óptica y la Audición en España. En sus ópticas cuenta con profesionales independientes de alta formación y capacitados para ofrecer la mejor solución visual y auditiva a sus clientes. Todo ello apoyándose en la tecnología más avanzada del mercado para la adaptación de las soluciones visuales y auditivas. Su claim “EL LADO HUMANO DE LA ÓPTICA” es toda una declaración de intenciones para un posicionamiento de trato humano, atención y servicio. Este grupo nace en medios de comunicación dando visibilidad a una causa social como es el sinhogarismo, con el propósito de poner el foco en esta realidad.

Sobre HOGAR SÍ

HOGAR SÍ es una entidad social, no lucrativa, independiente, plural y de ámbito estatal, creada en 1998. Tenemos la convicción de que es posible acabar con el sinhogarismo a través de soluciones de vivienda, y creemos en la responsabilidad de afrontar el problema desde la sociedad, poniendo el foco en el problema y no en la persona que lo sufre.

Sobre The Gere Foundation

The Gere Foundation es un canal a través del cual amplificamos las voces y esfuerzos de ONGs, instituciones y personas valientes que comparten nuestros valores fundamentales. Creemos en la escucha activa, la toma de decisiones conjunta y la acción mano a mano con quienes ya están actuando sobre el terreno y que proponen soluciones innovadoras a retos complejos que parecen imposibles de resolver.





