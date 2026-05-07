Algunos barrios de grandes ciudades ajustan su valoración en el primer trimestre de 2026

Evolución de valores de tasación en grandes ciudades de España - TASACIONESINMOBILIARIAS.ES

(Información remitida por la empresa firmante)

El análisis interno del Grupo Itasacion detecta descensos puntuales en determinadas zonas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao durante el primer trimestre del año 2026

Madrid, 7 de mayo de 2026.- El mercado inmobiliario español mantiene una evolución positiva en términos generales durante 2026, aunque comienzan a detectarse ajustes selectivos en determinadas zonas urbanas. Según un análisis elaborado por tasacionesinmobiliarias.es, portal especializado en tasaciones inmobiliarias en toda España, perteneciente al Grupo Itasacion, algunos barrios de las principales ciudades españolas han experimentado bajadas de valoración durante el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior.

El estudio, realizado a partir de datos propios de tasación, operaciones comparables y comportamiento de la demanda, concluye que el mercado empieza a mostrar una evolución más desigual según barrios y tipologías de vivienda.

Madrid

Entre las zonas donde se han detectado descensos de valoración destacan Barajas (-1,6%), Ensanche de Vallecas (-1,4%) y determinadas áreas de Chamberí (-1,1%). También se observan ajustes más moderados en Villaverde (-0,9%) y en vivienda premium de Retiro (-0,8%).

Barcelona

Las principales correcciones detectadas se concentran en Ciutat Vella (-1,4%) y El Raval (-1,2%). También aparecen descensos moderados en zonas de Sarrià-Sant Gervasi (-0,9%), Sant Andreu (-0,7%) y Nou Barris (-0,5%).

Valencia

El análisis del Grupo Itasacion detecta ajustes puntuales en Quatre Carreres (-1,6%), Patraix (-1,0%), Benicalap (-0,8%), Rascanya (-0,7%) y La Saïdia (-0,6%).

Sevilla

Entre los barrios con mayores ajustes aparecen Pino Montano (-2,1%), Torreblanca (-1,2%), Palmete-Padre Pío (-0,9%), Cerro-Amate (-0,7%) y San Pablo (-0,5%).

Bilbao

Bilbao es una de las ciudades donde más claramente se observan correcciones, especialmente en Casco Viejo (-4,8%), Basurto-Zorroza (-2,6%) y Uribarri (-2,2%). También aparecen ajustes en Otxarkoaga (-1,5%) y Rekalde (-1,1%).

"Estamos viendo un mercado más selectivo y menos homogéneo. Algunos barrios mantienen una fuerte demanda, mientras otros comienzan a mostrar ajustes tras varios años de importantes incrementos de valor", explican desde el Grupo Itasacion.

Desde el portal destacan que las diferencias entre precio ofertado y valor real de cierre empiezan a ampliarse en determinadas zonas. En este contexto, contar con una tasación de vivienda profesional permite conocer si el precio solicitado se ajusta realmente al mercado.

Asimismo, la tasación de piso resulta especialmente relevante en grandes ciudades, donde las diferencias de valor pueden variar de forma significativa incluso entre barrios próximos.

Sobre tasacionesinmobiliarias.es

tasacionesinmobiliarias.es es un portal especializado en valoración inmobiliaria perteneciente al Grupo Itasacion, con servicios relacionados con tasaciones hipotecarias, valoraciones de mercado, herencias y compraventas en toda España.

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