Allianz Partners refuerza su política de 'Equal Pay' a nivel global

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de julio de 2023.

Como parte de su compromiso de promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades entre géneros, la empresa líder en Seguros y en Asistencia, refuerza en 2023 la exitosa implementación de su política de 'Equal Pay' a nivel global

Con el propósito de cerrar la brecha salarial entre géneros en todos los países en los que opera Allianz Partners y, a su vez, con el objetivo de crear espacios para potenciar el talento sin importar el género, desde 2020 todas las entidades del grupo Allianz Partners se han comprometido a llevar a cabo una política de 'Equal Pay' (Pago Igualitario). Para ello, la compañía ha realizado un análisis y comparación de los salarios de todos los empleados que se encuentran en la misma categoría y que desempeñan las mismas funciones con la misma responsabilidad. Consecuencia de este trabajo, se han desarrollado distintas propuestas de ajustes para garantizar el cumplimiento de los criterios de igualdad salarial.



Además, para prevenir futuras brechas salariales, Allianz Partners realiza una revisión anual de salarios para asegurarse de que no existan diferencias entre sus empleados, así como una revisión de la situación del mercado para evitar que surjan disparidades salariales.



Las políticas de igualdad salarial no son las únicas que ha adoptado la empresa líder en Seguros y en Asistencia para cuidar de su Equipo. Durante todo el año, se desarrollan multitud de acciones que promueven el bienestar y la igualdad entre los colaboradores de la compañía. Durante 2023, Allianz Partners España ha recibido distintos reconocimientos recientemente como la inclusión de Marta Artieda, directora de RRHH de la compañía, como una de las 100 mejores directivas en esta área según Forbes, También el reconocimiento como una de las 50 empresas más igualitarias según la Fundación Woman Forward, y la inclusión de Borja Díaz, CEO de Allianz Partners, como miembro de Alianza CEOs Por La Diversidad. Esta última, agrupa a los CEOs de las principales compañías españolas con el objetivo de desarrollar estrategias innovadoras sobre diversidad, equidad e inclusión para acelerar la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y la exclusión en la sociedad.



"Estamos muy orgullosos de este logro. La implementación del pago igualitario a nivel global en Allianz Partners es un paso significativo hacia la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Es muy importante cerrar la brecha salarial de género, pero también evitar cualquier otro tipo de discriminación: por edad, nacionalidad, orientación sexual... Queremos que Allianz Partners sea un lugar donde cualquier persona opte a las mismas oportunidades", explica Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España y Regional de Iberia.



En este sentido, Marta Artieda, directora de RRHH de Allianz Partners España, concluye: "en Allianz Partners trabajamos todos los días para seguir siendo un lugar en el que nuestros colaboradores se sientan valorados. Me enorgullece formar parte de un equipo justo e inclusivo que lucha por eliminar las brechas y garantiza la libertad y la igualdad de oportunidades sin importar la edad, la orientación sexual, el origen o el sexo".







Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Descripción contacto: Prensa Allianz Partners

Teléfono de contacto: +34 639 269 253