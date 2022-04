Alma Secret instala una planta fotovoltaica para seguir cuidando del planeta

Coincidiendo con el Día de la Madre Tierra, Alma Secret da un paso más en su compromiso con el planeta y el medio ambiente inaugurando una planta de energía verde que le permitirá continuar produciendo cosmética natural y respetuosa de forma sostenible

A finales de 2018 la ONU comunicó que, si se seguía consumiendo a este ritmo, el planeta agotaría sus recursos en 2030. El año pasado volvió a alertar indicando que "si no actuamos, nos quedaremos sin planeta".



Para Alma Secret, la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente siempre ha sido una prioridad. Forma parte de su ADN. Trabajan cada día para llevar ese compromiso un paso más allá en el camino hacia la mejora de la salud del planeta y de las personas, alineados con los ODS de la ONU, que proponen priorizar la energía asequible y no contaminante (ODS 7).



Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, la firma murciana comienza a trabajar con energía solar verde, no solo en las oficinas sino también en las plantas de fabricación y laboratorios de I+D+i.



La empresa ha construido una planta fotovoltaica y está muy feliz de poder aportar su granito de arena para ayudar a frenar el cambio climático: una planta de energía verde con más de 222 paneles solares que evitarán la emisión de 32 toneladas de CO2 al año. ¡El equivalente a lo que absorberían 2.000 árboles en 1 año! Y no solo eso, contribuirán a que otros también puedan tener energía verde transfiriendo a la red el excedente producido.



La energía solar es uno de los recursos más sostenibles y renovables que contribuyen a compensar las emisiones de CO2. Es una iniciativa que permitirá a la empresa reducir su huella de carbono y que se suma a todos los esfuerzos que día tras días realiza en esta dirección.



¿Quieres conocer más sobre el compromiso sostenible de Alma Secret?



• Sus productos se elaboran con ingredientes orgánicos y naturales certificados por Ecocert.



• Evitan el uso de filtros químicos, nanopartículas o microplásticos perjudiciales para la fauna y flora marina.



• Todas sus fórmulas son biodegradables y respetuosas con la naturaleza.



• Utilizan envases reciclables: PET100% reciclable, R-PET elaborado con material reciclado, así como cristal 100% reciclable y con un contenido PCR reciclado del 20% al 40%.



• Sus envases de cartón están certificados por FSC, que asegura su procedencia de bosques sostenibles y responsables.



• Producen localmente en Murcia y sus principales proveedores están muy cerca para minimizar el transporte y su impacto ambiental.



• Están certificados por PeTA como marca cruelty free que lucha por el respeto a los animales y por un mundo sin experimentación animal.



En definitiva, Alma Secret ama el planeta y está encantada de crear productos naturales, efectivos, respetuosos y responsables. El camino hacia la sostenibilidad forma parte de su filosofía y es responsabilidad de todos.



Sobre ALMA SECRET

ALMA SECRET® es una marca con orígenes farmacéuticos y pioneros en su época en el desarrollo de fórmulas magistrales de cosmética natural de alta calidad, reparadora y preventiva.



Su cosmética es hipoalergénica, adaptada a pieles problemáticas o sensibles, efectiva y respetuosa con la piel. No utilizan aceites minerales, parabenos, químicos sintéticos, ftalatos o derivados del petróleo. Y no testan en animales.



Venta en https://www.almasecret.com/y puntos de venta autorizados.







Contacto

Nombre contacto: Esther G. Valero

Descripción contacto: Esther G. Valero

Teléfono de contacto: 666795162