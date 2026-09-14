Amigos de El Paular celebra la cultura y el encuentro entre religiones en el Monasterio

Concierto Tres Culturas por el Día Internacional de La Paz - ASOCIACIÓN AMIGOS DE EL PAULAR

(Información remitida por la empresa firmante)

El Concierto de Las Tres Culturas reunirá este domingo al Ensemble JOIRE en un espacio de patrimonio vivo, con motivo del Día Internacional de La Paz.

Madrid - Rascafría, 14 de septiembre de 2026.

La Asociación Amigos de El Paular participa en la celebración del Concierto de Las Tres Culturas por el Día Internacional de La Paz, que tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre en el Patio del Ave María del Real Monasterio Santa María de El Paular. La cita propone acercarse al monasterio no solo como una de las grandes referencias del patrimonio histórico y artístico del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, sino también como un lugar vivo de cultura, espiritualidad y encuentro.

Para la Asociación Amigos de El Paular, colaborar en esta iniciativa supone continuar su compromiso con el conocimiento, la difusión y la puesta en valor del monasterio. El concierto permitirá que su arquitectura, su historia y su dimensión espiritual dialoguen con músicas nacidas de las tradiciones judía, cristiana y musulmana, unidas en esta ocasión por un mensaje común de respeto y convivencia.

El Paular conserva ocho siglos de historia y mantiene, al mismo tiempo, una presencia plenamente vinculada al presente gracias a la Comunidad Benedictina que lo habita. Su vida cotidiana preserva la dimensión religiosa y espiritual para la que fue concebido en conjunto monástico y convierte este enclave en algo más que un monumento: en una casa abierta a la acogida, el silencio, la reflexión y el dialogo.

La actuación corretá a cargo de JOIRE, el joven Ensemble Interreligioso Español, una formación integrada por jóvenes músicos vinculados a las tres tradiciones religiosas. Su propuesta invita a descubrir cómo la música puede reconocer las diferencias sin convertirlas en distancia y crear un lenguaje compartido entre culturas que forman parte de nuestra historia.

El concierto está organizado por el Ministerio de Cultura, con la colaboración de la Asociación Amigos de El Paular, la Comunidad Benedictina de El Paular, Arco Forum, la Federación Española de Asociaciones y Clubes para la UNESCO, que celebra su 40º aniversario , y el Grupo TRAGSA. Las suma de estas entidades hace posible una iniciativa que une cultura, patrimonio y convivencia en uno de los espacion mas representativos del Valle del Lozoya.

La celebración tendrá lugar en vísperas del Día Internacional de La Paz, conmemorado cada 21 de septiembre. En un momento marcado por los conflictos y la incomprensión, el Monasterio de El Paular ofrecerá un marco especialmente significativo para recordar que el patrimonio también puede ser un espacio de diálogo y que la cultura constituye una herramienta esencial para conocernos, escucharnos y construir convivencia.

La recepción del público comenzará a las 12:30 horas y el concierto dará comienzo a las 13:15 horas. Las plazas disponibles se encuentran ya cubiertas.

Asociación Amigos de El Paular