Anna Manso celebra 25 años de trayectoria literaria con el tercer título de la colección infantil “Liana”

La autora consolida su compromiso con la imaginación y la conciencia ecológica en una colección que combina fantasía, humor y defensa del entorno natural.

El nuevo volumen refuerza el mensaje ambiental de la saga con una historia sobre la contaminación del agua y la responsabilidad compartida.

Su autora, Anna Manso, y su ilustradora, Cinthya Álvarez, comparten su inspiración y sus motivaciones para dar vida a estos personajes tan carismáticos y divertidos como Liana y Miel.

Coincidiendo con el lanzamiento del tercer volumen de la colección Liana,una fecha muy especial que nos remite a su primer libro, El Fittipaldi (2001), y que confirma su consolidación como una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil en España.

A lo largo de este cuarto de siglo, Manso ha construido una obra sólida y cercana, comprometida con la infancia y con los temas que atraviesan su universo creativo: la educación emocional, el humor, la convivencia y la imaginación como herramienta para comprender el mundo.

La serie Liana, publicada por SM en castellano y por Cruïlla en catalán, combina fantasía, humor y conciencia ecológica en historias protagonizadas por una niña de agua decidida a proteger su bosque.

Igualdad, autonomía, humor y creatividad son los grandes valores que promueven estas historias. Para su autora, “el punto de partida fueron las ganas de recuperar la leyenda de las mujeres de agua y unirla al ecologismo”. Así nace Liana, una protagonista enérgica y sensible que aprende a utilizar sus dones mágicos para defender la Poza Silenciosa.

La propuesta gráfica, firmada por la ilustradora Cinthya Álvarez, aporta una estética colorista y actual que subraya la belleza y fragilidad de los ecosistemas naturales.

Anna Manso: 25 años contando historias para la infancia

Anna Manso (Barcelona) publicó su primer libro en 2001 y, desde entonces, ha construido una sólida carrera con más de cincuenta títulos de literatura infantil y juvenil. A lo largo de estos 25 años ha combinado su labor como escritora con la de guionista de programas infantiles y series de ficción.

Ha sido reconocida con el Premio Gran Angular en dos ocasiones y con el Premio Atrapallibres, entre otros galardones. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y mantiene una intensa actividad de animación lectora en centros educativos.

Este aniversario no solo celebra el camino recorrido, sino también la vitalidad creativa de la autora, que continúa ampliando su universo literario con nuevas publicaciones a lo largo de 2026:

· En marzo, el tercer título de la colección Liana.

· En junio, la tercera entrega de Qué fantástico de fama.

· Y, coincidiendo con Sant Jordi, una nueva edición destacada de El dragón se va de fiesta, que vuelve a situarse entre sus títulos más queridos por los lectores.

En diversas ocasiones ha declarado considerarse “la peor madre del mundo”, título que dio nombre a su columna de opinión en el diario ARA y a un libro publicado en castellano y en catalán. Comprometida con los temas educativos, ha participado en iniciativas como Aprendemos juntos del BBVA, donde ha hablado sobre el sentido del humor en la crianza.

Como autora, cuenta con más de cincuenta títulos de literatura infantil y juvenil en el mercado. Publicó su primer libro, El Fittipaldi, en 2001 en la colección El Vaixell de Vapor. Tiene obras publicadas en catalán, castellano, coreano, polaco, inglés y portugués. Además, desarrolla actividades de animación lectora.

Una colección comprometida con el medioambiente

La colección Liana se lanzó en un momento especialmente simbólico, coincidiendo con efemérides ambientales como el Día de la Naturaleza, el Día de los Bosques o el Día del Agua. Con Liana, Manso reafirma su compromiso con una literatura que entretiene, emociona y transmite valores vinculados al cuidado del entorno y la convivencia.

Liana es una niña de agua que acaba de cumplir ocho años y se convierte en la nueva guardiana de la Poza Silenciosa. Posee una larga melena con propiedades mágicas que deberá aprender a dominar mientras protege su hogar.

Título: Liana: el agua arcoíris

Autora: Anna Manso

Ilustradora: Cinthya Álvarez

Editorial: SM en castellano / Cruïlla en catalán

PVP: 11,95 €

Encuadernación: semiflexible

Formato: 15 cm x 21,50 cm

Páginas: 144

Sinopsis: En este tercer volumen, la amenaza es urgente: los humanos han contaminado el río que desemboca en la poza. El agua cambia de color y el equilibrio del bosque comienza a romperse. Liana no sabe cómo reparar el daño, pero quizá Manuel —ese niño insistente que siempre aparece en el bosque— pueda ser clave esta vez.

