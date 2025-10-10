El apocalipsis zombie desembarca en Los Arcos

(Información remitida por la empresa firmante)

El sábado 18 de octubre el centro comercial Los Arcos se convertirá a partir de las 22:00 horas en el mayor espacio de juego inmersivo para zombies y supervivientes

Una experiencia en las que los participantes mantendrán sus niveles de adrenalina disparados mientras deambulan y se escabullen, dependiendo de sus roles de ‘humanos’ o ‘zombis’, para vivir una emocionante aventura

La primera edición de Survival Zombie en Los Arcos espera contar con la participación de más de 300 personas

El apocalipsis zombie llega al centro comercial Los Arcos en Sevilla. Este juego a escala real que recrea el universo de los muertos vivientes dará su pistoletazo de salida este sábado 18 de octubre a las 22:00 horas de la noche y contará con una duración de seis horas para adentrar a los participantes en la primera experiencia ‘Survival’ de Los Arcos.

Con las tiendas cerradas y con el centro comercial totalmente ambientado, el apocalipsis hará de Los Arcos un espacio único para que los participantes, divididos en roles de humanos y zombis, sean los verdaderos protagonistas de una auténtica película de terror. Como señala Diego de la Concepción, creador de Survival Zombie, “en esta experiencia cada participante interactúa con los actores del juego y se siente como el auténtico protagonista”. Un juego del que asegura que ofrece “adrenalina y emociones muy fuertes a partes iguales” y para el que recomienda a los jugadores “dosificar sus esfuerzos” para ‘sobrevivir’ hasta el final.

Desde la dirección del evento esperan que la participación en Los Arcos supere los 300 inscritos y explican la idoneidad de hacerlo dentro del centro comercial, que contará con pasillos interminables, rincones oscuros y puertas que parecen no llevar a ninguna parte. A partir de 2018, y tras la pandemia, los ‘Survival Zombies’ empezaron a desarrollarse en espacios cerrados como los centros comerciales, debido a que, según señala el creador del juego, “estos ofrecen un escenario que recuerda al de los videojuegos y al mismo tiempo resultan un lugar más seguro para los jugadores”, al evitar interferencias externas como el tráfico en el desarrollo de la actividad.

Para Los Arcos, el ‘Survival Zombie’ será la primera acción de ocio inmersivo nocturno y para celebrarlo ofrecerá un descuento de 7€ a través de su app a los miembros de su programa de fidelización. Según ha explicado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, “esta es una propuesta de ocio ideal para el mes de Halloween y hemos apostado por ella porque no solo es innovadora y divertida, si no que también fomenta valores como el compañerismo y el trabajo en equipo para resolver los diversos retos que plantea esta simulación”.

Survival Zombie surgió en 2012 y desde su origen se convirtió en un éxito, sumando miles de participantes aquel primer año. Durante estos trece años, el juego en el que zombies y supervivientes comparten escenario ha mejorado constantemente su experiencia al adaptar aspectos como la duración, el recorrido de los mapas o incluso la posibilidad de que los jugadores caídos ‘revivan’, a las demandas de los usuarios. Con 550 ediciones a sus espaldas, Survival Zombie apuesta especialmente por la profesionalidad de los actores del juego, quienes se forman para” gritar y moverse como auténticos zombis” o, en el caso de los ‘militares’, ofrecen información, pistas y otras interacciones inmersivas con el jugador.

Seis horas en las que los participantes mantendrán sus niveles de adrenalina disparados mientras deambulan y se escabullen, dependiendo de sus roles, para vivir una emocionante aventura, resolviendo distintas pruebas y gymkanas con el objetivo de alzarse con la supremacía grupal. Para ello, todos los participantes deberán realizar el check- in a partir de las 18:00 horas y estar atentos a las redes sociales de ‘Suvirval Zombie’ para conocer el lugar exacto y conseguir ser protagonista de su propia experiencia Survival.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

