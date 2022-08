Los Arcos acoge un año más una nueva jornada de donación de sangre

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña de donación sanguínea tendrá lugar el viernes, 19 de agosto, con el objetivo de aumentar las reservas de sangre durante el periodo estival

Sevilla, 16 de agosto de 2022.- El centro comercial Los Arcos acoge una nueva campaña de donación de sangre que tendrá lugar el viernes, 19 de agosto, con el objetivo de aumentar las reservas de sangre que son tan necesarias durante la época estival. En colaboración con la Hermandad de San Pablo y la Junta de Andalucía, el centro comercial sevillano dispondrá en la planta alta, junto a Pull&Bear, de un espacio para las donaciones en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Bajo el lema ‘Dona sangre, dona vida’, los responsables de esta iniciativa animan a la población a colaborar con este gesto solidario y altruista, y recuerdan la importancia de donar también durante el periodo estival. El verano es una época en la que descienden considerablemente el número de donaciones y se presenta una escasez considerable, por eso los expertos advierten que siguen siendo necesarias para llevar a cabo múltiples tratamientos e intervenciones quirúrgicas, ya que es una necesidad permanente en la asistencia sanitaria.

Todo el proceso se lleva a cabo con las máximas medidas de seguridad e higiene. Para poder realizar la donación, es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud, no acudir en ayunas y no hacer deporte ese mismo día. No obstante, antes de donar se examina al donante y, tras la donación, que dura unos 15 minutos, se suministra alimentos, así como recomendaciones y consejos útiles para el donante.

El centro comercial Los Arcos, a través de su política de responsabilidad social corporativa, realiza a lo largo del año diversas campañas de apoyo a instituciones benéficas de la ciudad entre las que destaca Cáritas y el Banco de Alimentos. Así, una vez más, contribuye al desarrollo social de las personas con acciones que favorezcan su calidad de vida y su bienestar personal.

Contacto de Prensa:

Arancha Ruiz González

954 92 49 00 / 600 90 54 82

aruiz@europapress.es

Lucía Escudero González

91 359 26 00 / 600 92 13 96

luciaescudero@europapress.es