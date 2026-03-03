Arquia Banca y UIC Barcelona impulsarán conjuntamente proyectos académicos y científicos

Firma del convenio entre Arquia Banca y UIC Barcelona. - UIC

El acuerdo firmado entre ambas instituciones permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en formación, investigación y transferencia de conocimiento, reforzando la conexión entre universidad y sector profesional y generando nuevas oportunidades para estudiantes y profesionales.

Esta alianza con UIC Barcelona refuerza el compromiso histórico de Arquia Banca con los profesionales desde el inicio de su trayectoria.

Barcelona, 3 de marzo de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y Arquia Banca, entidad especializada en servicios financieros para perfiles profesionales, han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el ámbito universitario y el sector financiero especializado. El acuerdo permitirá impulsar iniciativas conjuntas en formación, investigación, transferencia de conocimiento y actividades académicas de interés común.

El convenio ha sido suscrito por el rector de UIC Barcelona, el Dr. Alfonso Méndiz, y la directora de Desarrollo de Negocio de Arquia Banca, la Sra. Ágata Viloca, quienes han destacado la importancia de generar sinergias que favorezcan el desarrollo de proyectos innovadores y aporten valor tanto a la comunidad universitaria como al tejido profesional.

Durante la firma del convenio también han estado presentes el Sr. Íñigo Ugalde, director de UIC Barcelona School of Architecture; el Sr. Juan Pablo Garrido, director de Desarrollo Corporativo de UIC Barcelona; así como José Manuel Aguado Ramos, responsable de Segmentos Profesionales, en representación de Arquia.

En este contexto, Íñigo Ugalde ha subrayado que "este acuerdo abre nuevas oportunidades de colaboración entre la universidad y el ámbito profesional de la arquitectura, fomentando proyectos que conecten la formación académica con los retos reales del sector". Asimismo, ha destacado que iniciativas como esta "permiten enriquecer la experiencia de los estudiantes y fortalecer el vínculo con instituciones que comparten la voluntad de impulsar el conocimiento y la innovación".

Por su parte, Ágata Viloca ha señalado: "Este acuerdo marco con UIC Barcelona, y la colaboración con UIC Barcelona School of Architecture refuerza nuestro compromiso histórico con los profesionales desde el inicio de su carrera. Para nosotros es clave estar presentes en el momento en que los futuros arquitectos están finalizando su formación y a punto de incorporarse al mundo laboral, acompañándolos desde el primer paso y facilitando su transición al mercado profesional. Queremos impulsar iniciativas conjuntas de formación y transferencia de conocimiento, contribuir a su desarrollo y ofrecer soluciones financieras adaptadas a esta etapa decisiva de su carrera".

Esta alianza establece distintas modalidades de colaboración entre ambas instituciones. Entre ellas, destacan la realización conjunta de programas científicos y proyectos específicos, la organización de cursos, seminarios y conferencias, así como la cooperación en publicaciones académicas y el intercambio de información y asesoramiento en ámbitos de interés común.

Además, el acuerdo contempla el reconocimiento de créditos para actividades formativas impulsadas por Arquia Banca que resulten relevantes para los estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona, conectada con el entorno profesional.

La firma de este convenio se enmarca en la estrategia de la universidad de impulsar alianzas con instituciones y empresas que permitan fomentar la innovación, la investigación aplicada y la formación de profesionales preparados para afrontar los retos del entorno laboral y social.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 45 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre Arquia Banca.

Creada en 1983, Arquia Banca es una entidad orientada a atender las necesidades específicas de ahorro de los profesionales. A finales del 2017 incorporó a Caja Abogados, entidad de referencia del colectivo jurídico. El Grupo Arquia cerró el ejercicio 2024 con un volumen de negocio gestionado de 4.470 Meuro, un coeficiente de solvencia del 18,6% (muy por encima del exigido) y una liquidez estructural del 257%. La entidad cuenta, a cierre de 2024, con 37 oficinas y 244 empleados. Más información: www.arquia.com.

