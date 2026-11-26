Galardonadas de la XXIII edición de los Premios Mujer Empresaria - Julia Robles

(Información remitida por la empresa firmante)

La Asociación Española de Mujeres Empresarias ha premiado a Esther de Gaspar, Sandra Golpe, Ana Mesonero, You Are The Princess, Herranz & Molero y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba en una gala celebrada en la Fundación Canal de Madrid, bajo la presidencia de honor de los Reyes. Fátima Báñez ha recibido a título póstumo el Premio de Honor

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- La Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME) ha celebrado hoy en la Fundación Canal de Madrid la XXIII edición de los Premios Mujer Empresaria, que cuentan con la Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes. La gala ha servido también para presentar el libro conmemorativo del 55 aniversario de la asociación y ha sido clausurada por Juan Revuelta González, viceconsejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, en representación de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.



La presidenta de ASEME, Ana Luengo, recordó que la asociación nació en 1969, cuando organizarse como mujeres empresarias era todavía un reto, y aportó datos sobre la brecha que persiste: en España hay 1.305.141 mujeres autónomas frente a 2.212.833 hombres, y más de la mitad de las emprendedoras inicia su actividad con menos de 10.000 euros, frente a los 20.000 de referencia entre los hombres. "No nos falta talento, nos faltan oportunidades para convertirlo en poder económico", afirmó. Luengo pidió a las administraciones que dejen de medir el éxito de sus políticas "por las empresas que conseguimos abrir" y empiecen a medirlo "por aquellas que no nos vemos obligadas a cerrar", y cerró con el lema de la asociación: 'Solas invisibles, unidas invencibles'.



Las galardonadas son:



• Premio Mujer Directiva: Esther de Gaspar, CDS de Hewlett Packard Enterprise.



• Premio Comunicación: Sandra Golpe, periodista al frente de Antena 3 Noticias.



• Premio Empresaria Pyme: Ana Mesonero, CEO de Áslam.



• Premio Mujer Empresaria: You Are The Princess, recogido por Carlota Pérez.



• Premio Emprendedora: Herranz & Molero, de Beatriz Herranz y Nerea Molero.



• Premio Compromiso Social: Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), recogido por su presidenta, Inmaculada Pérez Figueroa.



• Premio de Honor, a título póstumo: Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE.



ASEME distinguió además a Mastercard como Aliado Estratégico de la asociación.



En sus intervenciones, las premiadas destacaron la importancia de los referentes. Esther de Gaspar defendió que, en un momento en que la inteligencia artificial lo está cambiando todo, el liderazgo humano, con criterio, ética y pensamiento crítico, es más importante que nunca.



Durante la gala se presentó 'Más de medio siglo impulsando la economía', editado por Medialuna, que reúne los testimonios de las presidentas de la asociación y de las empresarias y directivas premiadas a lo largo de su historia. El proyecto nació de la mano de Gricell Garrido, presidenta de honor de ASEME, que lo define como un reconocimiento "a tantas mujeres que, con su trabajo, su valentía y su capacidad de transformar, han contribuido a construir nuestra historia".



En la clausura, Juan Revuelta felicitó a las premiadas y defendió que la administración debe ser un aliado y no un obstáculo para quienes emprenden.



Sobre ASEME

La Asociación Española de Mujeres Empresarias nació en 1969 y se constituyó legalmente en 1971. Más información en www.aseme.es.

Contacto

Nombre contacto: ASEME

Descripción contacto: Secretariado

Teléfono de contacto: +34 609 13 83 55