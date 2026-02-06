ASFACUME alerta sobre las dificultades de las familias beneficiarias de la prestación CUME - ASFACUME

Madrid, 6 de febrero de 2026.- El cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves conlleva una dedicación continuada que impacta de forma directa en la vida laboral y económica de las familias. Para dar respuesta a esta realidad, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos de protección específicos dirigidos a progenitores y cuidadores. Sin embargo, la aplicación práctica de estas medidas continúa generando dificultades que afectan a numerosos hogares en todo el país.

En este contexto desarrolla su actividad ASFACUME, asociación que agrupa a familias beneficiarias de la prestación CUME y de permisos asimilados. Esta organización trabaja para visibilizar las barreras existentes y analizar el impacto real de la normativa en quienes asumen cuidados de larga duración.

La gestión de la prestación CUME y su impacto en las familias cuidadoras

La prestación CUME, regulada por el Real Decreto 1148/2011, está destinada a compensar la reducción de jornada laboral de quienes deben atender de forma directa y continua a menores con enfermedades graves. No obstante, ASFACUME expone que, más de una década después de su aprobación, la aplicación de esta normativa presenta disfunciones que afectan a la seguridad jurídica de las familias.

Entre las principales dificultades señaladas se encuentran interpretaciones restrictivas de la norma, revisiones recurrentes de la prestación y procesos administrativos complejos que derivan, en muchos casos, en la pérdida temporal o definitiva del derecho. Estas situaciones obligan a numerosas familias a iniciar procedimientos judiciales para defender una prestación reconocida legalmente, con el consiguiente desgaste emocional y económico en un contexto ya marcado por la enfermedad grave de un menor.

La asociación subraya que estas problemáticas no responden a casos aislados, sino a un funcionamiento estructural que genera incertidumbre y precariedad en un colectivo especialmente vulnerable. La falta de una actualización normativa adaptada a la realidad actual del cuidado prolongado agrava esta situación.

Consenso político y necesidad de una reforma normativa

ASFACUME destaca que existe un amplio consenso político y social en torno a la necesidad de reformar el marco regulador de la prestación CUME. Según la asociación, las propuestas de modificación cuentan con el respaldo de la totalidad de los partidos políticos y de distintos agentes sociales, lo que evidencia la existencia de una base común para avanzar en una solución legislativa.

En este escenario, la organización considera prioritario que se impulse una Proposición de Ley que permita actualizar la normativa vigente y corregir las disfunciones detectadas, facilitando su tramitación parlamentaria y posterior votación. La ausencia de avances en este sentido prolonga una situación de inseguridad que afecta directamente a la estabilidad de las familias cuidadoras.

ASFACUME mantiene su labor de análisis, acompañamiento y divulgación con el objetivo de que la prestación CUME cumpla la función para la que fue concebida: proteger a las familias que afrontan el cuidado de menores con enfermedades graves, garantizando un marco normativo claro, estable y ajustado a la realidad social actual.

