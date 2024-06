Aspectos socioeconómicos, culturales, educativos y sanitarios, tras el retraso para formar una familia

(Información remitida por la empresa firmante)

Distintas asociaciones y grupos de expertos presentaron a principio de año, en el Congreso y con el apoyo de Ferring, el "Documento de Consenso sobre Natalidad y Salud Reproductiva en España: Hoja de ruta para una reproducción saludable y planificada". Los avances científicos de los últimos años aumentan las probabilidades de maternidad y paternidad a personas que desean tener hijos más tarde, a personas con problemas de infertilidad y esterilidad y a miembros de modelos familiares no convencionales

Madrid, 4 de junio de 2024.- España cuenta, actualmente, con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Fenómenos socioeconómicos, culturales, educativos y sanitarios influyen a la hora de decidir formar una familia, retrasando el momento. Dicho retraso provoca problemas de esterilidad e infertilidad que avocan a mujeres y hombres a recurrir a técnicas de reproducción asistida (TRA).



Los expertos en fertilidad alertan sobre el creciente número de personas que no pueden concebir cuando lo desean y la incidencia que tiene este retraso en aspectos demográficos y en la propia sostenibilidad del sistema. La natalidad en España se convierte así en un gran reto sociosanitario.



Reproducción y esterilidad en España

En los últimos años, España ha experimentado grandes cambios en lo que a reproducción se refiere. En menos de 50 años, el número de hijos por mujer ha pasado de 2,77 en el año 1975 a 1,19 en 2021(2). Estas cifras sitúan a España en penúltimo lugar de Europa en cuanto a tasa de nacido vivo.



La reducción del número de hijos va acompañada del retraso en la edad del primer embarazo. Mientras que la edad media en que las mujeres tenían su primer hijo en 1975 era de 25,25 años, en 2022 se situaba en 32,6 años (2). Dicho retraso afecta a la posibilidad de concebir de hombres y mujeres. Actualmente, entre el 15 y el 20% (1) de la población sufre problemas de esterilidad.



Las tasas de natalidad caen año tras año y se hace imprescindible actuar en la prevención de la infertilidad y esterilidad, así como en su tratamiento.



La reproducción asistida ante los retos reproductivos

Es evidente la necesidad de afrontar los retos que la sociedad cambiante plantea ante la fertilidad. La reproducción asistida se perfila como la alternativa para muchas personas que ven truncado, por diferentes motivos, su deseo de tener hijos.



Cuestiones socioeconómicas, culturales, educativas, profesionales o sanitarias han hecho que los nacimientos entre madres de 40 o más años hayan ascendido, en España, en un 38% en 10 años (2).



Este retraso en la maternidad provoca que un porcentaje importante de la población con deseo de procrear se enfrente a problemas biológicos para lograrlo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17,6% de los adultos (aproximadamente 1 de cada 6 personas) son estériles en algún momento de su vida.



Los avances científicos de los últimos años aumentan las probabilidades de maternidad y paternidad a personas que desean tener hijos más tarde, a las personas con problemas de infertilidad y esterilidad y a los miembros de modelos familiares no convencionales.



Gracias a las técnicas de reproducción humana asistida, como la inseminación artificial, la fecundación in vitro (FIV), la vitrificación de óvulos, el método ROPA o la donación de ovocitos y espermatozoides, puede darse respuesta a alguna de estas situaciones.



En España es posible acceder a las TRHA a través del Sistema Nacional de Salud de manera gratuita, pero las listas de espera provocan importantes retrasos. De los más de 400 centros de reproducción asistida, un 27% son públicos, pero la lista de espera para un tratamiento de FIV es de media de un año (3). En paralelo, los centros privados procuran el acceso a estas técnicas con mayor celeridad.



En un intento de clarificar la situación, analizar los factores que han llevado a la coyuntura actual, ofrecer recomendaciones sobre medidas dirigidas al público en general y a los decisores públicos, la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles (Red Infértiles), la Asociación Nacional para Problemas de Infertilidad (ASPROIN), la Federación Española de Sociología (FES), la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), con el apoyo de Ferring, presentaron a principio de año en el Congreso, el "Documento de Consenso sobre Natalidad y Salud Reproductiva en España: Hoja de ruta para una reproducción saludable y planificada".



Autoridades sanitarias, agentes sociales y ciudadanos tienen en su mano promover prácticas que den solución a estos problemas.



ES-RMMH-2400074



Ref. 1- Bau, T. (2023). Cerca del 20 % de la población tiene dificultades para tener hijos. UOC (Universitat Oberta De Catalunya). https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2023/028-tabues-infertilidad-duelo-perinatal.html#::text=Entre%20el%2015%20%25%20y%20el,acaban%20en%20un%20aborto%20espont%C3%A1neo.



Ref. 2- https://sefertilidad.net/documentos/HKoWl4KVIphHHYKPu43JzTKiCRP1SgCnbm-d5JcaiDw.pdf



Ref. 3- García De Miguel, L., & Salvador, Z. (2019). Reproducción asistida en la Seguridad Social española. Reproducción Asistida ORG. https://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida-en-la-seguridad-social-espanola/#situacion-de-las-listas-de-espera







Contacto

Nombre contacto: Borja Fuente

Descripción contacto: Agencia Iberopress

Teléfono de contacto: 91 11 99 701