Actualizado 25/05/2026 09:18
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Un autor español formula dos ecuaciones universales y fija un hito estructural sin precedentes

Retrato institucional del autor Manuel Miralles-Juan, creador del sistema ORIGEN.
Retrato institucional del autor Manuel Miralles-Juan, creador del sistema ORIGEN.- MANUEL MIRALLES JUAN

(Información remitida por la empresa firmante)

La investigación, desarrollada entre Alicante, Novelda y Monforte del Cid, presenta la arquitectura completa de un sistema conceptual que integra leyes, teorías y modelos en un marco unificado, 25 de mayo de 2026.

Alicante, 23 de mayo. El autor español Manuel Miralles-Juan, nacido en Alicante, formado en Novelda y residente en Monforte del Cid, ha formulado dos ecuaciones universales y ha presentado la arquitectura completa de un sistema estructural desarrollado durante más de una década. La historiografía española no registra antecedentes de una formulación matemática y conceptual de este alcance.

El proyecto, consolidado entre Valencia y la comarca del Medio Vinalopó, articula un marco estructural que integra leyes originarias, leyes universales, teorías, principios y modelos operativos orientados a ofrecer una lectura unificada de la experiencia humana desde la lógica interna de los sistemas vitales. La estructura definitiva del sistema se fijó en Monforte del Cid tras un proceso de investigación prolongado y de carácter transversal.

Miralles-Juan cuenta con 17 años de experiencia en el brazo editorial y de evaluación de la Universidad de Cambridge, donde ha trabajado en procesos de estandarización, análisis estructural y verificación académica. El autor mantiene además una línea de investigación internacional en fase de contraste documental y verificación externa. Dispone de fotografías de estudio para los medios que las soliciten.

Emisor: Manuel Miralles Juan Contacto: Manuel Miralles Juan 633249160 origin@manuelmirallesjuan.com
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