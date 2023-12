Ayuntamiento Torreblanca abre nuevo "Gos Park" con juegos agility para mascotas

(Información remitida por la empresa firmante)

Torreblanca, 27 de diciembre de 2023.

El Ayuntamiento de Torreblanca crea un nuevo "Gos Park" (parque canino) situado en los jardines de l’Arrossar de Torrenostra habilitado con juegos caninos

Antecedentes

Era una demanda de la ciudadanía, un espacio abierto y seguro para que los perros puedan ejercitarse libremente.



El equipo de gobierno del ayuntamiento de Torreblanca continúa atendiendo las peticiones que les están trasladando las vecinas y los vecinos del pueblo con el objetivo de mejorar los servicios que les ofrece. De esta forma, acaba de abrir un "Gos Park" para que las personas con mascotas en el pueblo tengan un lugar donde llevarlas y donde los animales puedan estar activos y entretenidos gracias a los juegos de Agility que ha instalado.



La alcaldesa del municipio, Tania Agut, ha declarado sobre este proyecto, tiempo demandado por los ciudadanos: "Resolvemos una reivindicación para que los perros puedan estar activos y en un espacio abierto y seguro" es una apuesta para construir espacios con la mejor calidad de vida.



En el capítulo de la instalación de los juegos caninos, con criterios de seguridad, funcionales, estéticos y de durabilidad, la empresa adjudicataria de este proyecto del Ajuntament de Torreblanca fue Martín Mena, para el suministro de los elementos de juegos caninos. Se decantaron por la línea de juegos caninos con postes en plástico reciclado 100% de la amplia línea de "mundo canino" de la firma MARTÍN MENA, todas ellas de diseño y fabricación valenciana. Fabricados según la normativa UNE: EN 1176 basados en sus criterios de seguridad.



Estos juegos caninos permiten superar una serie de obstáculos por parte de los perros, independientemente de su raza, tamaño o edad. El realizar estos juegos de manera habitual a modo de Circuitos Agility, permitirá a los perros establecer mayores vínculos con sus dueños y mantenerse en forma.



Los postes de plástico reciclado 100% de los juegos caninos mencionados, son de un material extremadamente duradero al que, a diferencia de la madera o el acero, no le afecta la intemperie; no se pudre, no se oxida, por lo tanto, no necesita mantenimiento. Es más ligero que el hormigón y más barato que el acero inoxidable. Y por no mencionar que, con su uso, se pone un granito de arena en la protección del medio ambiente.



Todo el equipo interdisciplinar de Martín Mena, da las gracias al Ajuntament de Torreblanca y se congratulan del resultado. Donde ya los ciudadanos de Torreblanca, visitantes y sus respectivos canes pueden disfrutar de una zona de ocio canina para disfrute de mascotas y sus dueños.







Contacto

Nombre contacto: www.martinmena.es

Descripción contacto: Repre. Martín Mena SL

Teléfono de contacto: 676815731