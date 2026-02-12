Barcelona acoge el congreso “El gran viaje de la vida al más allá” del 15 al 17 de mayo 2026 - Oximoron

El congreso integra ciencia y espiritualidad en un recorrido que inicia antes de nacer y culmina con la vida después de la vida

Una guía completa y detallada que desvela las claves para la existencia

Barcelona, 12 de febrero de 2026.- El Auditorio L’Illa Diagonal de Barcelona se convierte del 15 al 17 de mayo en el epicentro internacional del diálogo entre ciencia y espiritualidad con la celebración del primer congreso “EL GRAN VIAJE DE LA VIDA AL MÁS ALLÁ.”

Un recorrido vital para el autoconocimiento del Ser humano, respondiendo a posibles cuestiones que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, cómo por ejemplo, qué sucede antes de nacer, existe la vida después de la vida, qué ocurre cuando soñamos y porqué somos energía.

Un elenco de ponentes de reconocido prestigio internacional ponen a disposición de los asistentes al congreso, herramientas con las que transitar los momentos más difíciles y cruciales de nuestra existencia y de la de nuestros seres queridos, integrando ciencia y espiritualidad, con un enfoque humanístico y cultural.

Los siguientes ponentes comparten estas temáticas, a través de sus conocimientos, sabiduría y experiencia.

JOSE LUIS PARISE – Psicoanalista, investigador, conferencista y escritor. Conduce desde hace más de cuatro décadas la Escuela E.D.I.P.O de la que es fundador. Sus cursos forman parte también de GAIA, prestigiosa plataforma especializada en temáticas espirituales.

Jose Luis realizó centenares de viajes de investigación a sitios donde perduran vestigios del saber oculto original. En el congreso EL GRAN VIAJE DE LA VIDA AL MÁS ALLÁ, profundiza el Bardo thodol, texto sagrado redescubierto en el s.XIV en el Tibet, desvelando las claves ocultas del mismo y explicando lo qué sucede antes de nacer y al morir.

Dra. NAYRA TXASKO – Doctora en Biología, investigadora, experta en microbioma y nutrición bioquímica, divulgadora científica y escritora. Su formación le ha llevado a estudiar la vida desde su base más tangible, la célula, el metabolismo, la interacción entre organismos y su entorno. Cuanto más profundiza en los mecanismos biológicos, más evidente se hace una realidad difícil de ignorar: la vida no se sostiene únicamente sobre la materia, sino sobre flujos de energía, información y conciencia. Su ponencia ¿Somos energía? se enmarca dentro del eje central del congreso. Un viaje, no debe entenderse únicamente como un tránsito posterior a la muerte, sino como un proceso contínuo que atraviesa nuestra experiencia vital, biológica, de conciencia y nuestra relación con el entorno. Desde una perspectiva científica e integrativa, explorar este viaje implica preguntarnos qué es realmente la vida, cómo se organiza, cómo se mantiene coherente y qué ocurre cuando esa coherencia se altera.

Dr. ALEX GÓMEZ MARÍN – Doctor en física teórica, neurocientífico, investigador y escritor. En sus dos conferencias habla de “La ciencia de lo invisible”, donde explica con rigor y claridad para todos los públicos, qué es la física cuántica y cómo fenómenos comprobados experimentalmente tan enigmáticos como el entrelazamiento cuántico, la superposición o el colapso pueden contribuir a la investigación actual de la consciencia humana. En su segunda conferencia, diserta sobre el pasado, presente y futuro del estudio cinentífico de las experiencias cercanas a la muerte.

ENEKO RUIZ DE LOIZAGA – Explorador de la consciencia, investigador de los sueños lúcidos, y una de las principales referencias en el mundo hispanohablante en la enseñanza de experiencias extracorpóreas y viajes astrales conscientes, este escritor, conferencista y fundador de la Escuela Zardezan, desarrolla El Mundo de los Sueños y profundiza en la naturaleza del plano onírico, la experiencia extracorpórea y la conexión interdimensional.

El recorrido de Eneko nace de la experiencia repetida, sostenida y contrastada a lo largo del tiempo. Desde muy joven comenzó a vivir estados espontáneos de consciencia expandida durante el sueño: lucidez, vibraciones, separación del cuerpo, acceso a espacios no ordinarios. En lugar de negarlos o patologizarlos, decidió investigarlos con rigor personal, observando patrones, sensaciones y procesos internos. Uno de los ejes centrales del trabajo de Eneko es tender puentes entre ciencia y experiencia subjetiva, neurobiología y simbolismo, espiritualidad ancestral y lenguaje contemporáneo, vida-muerte y continuidad.

RAQUEL SÁEZ – Médium, conferencista internacional, fundadora de la Escuela Consciente y escritora. Es importante comprender de manera rigurosa qué es un médium, que tipos de mediumnidad existen, cómo todos somos capaces de conectarnos interdimensionalmente, incluso con los animales y que existe la vida después de la vida, más allá de la muerte del cuerpo físico. Raquel Sáez habla de todo esto y mucho más en su conferencia “Tejer un puente hacia lo invisible”.

TESSA ROMERO - Escritora, periodista y socióloga. Posee una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación, habiendo trabajado para los medios más prestigiosos de España, destacando especialmente su labor en radio. Su vocación periodística y su compromiso como defensora de los derechos humanos se entrelazan hoy con su verdadera misión: el acompañamiento del espíritu. Desde hace 18 años, ha dedicado su vida a sostener la mano de quienes transitan el umbral de la vida, acompañando a enfermos terminales en su paso hacia la luz y brindando consuelo y guía a sus familiares en sus procesos de duelo.



En su conferencia, Tessa nos cuenta cómo su vida cambió para siempre tras vivir una Experiencia Cercana a la Muerte (ECM) de 24 minutos. Aquel viaje al otro lado, la transformó en un canal de esperanza. Regresó con la certeza de que la muerte no es un final, sino un despertar, y desde entonces vive una vida plena, libre de miedos y en profunda armonía con el Todo.



Dr. JOSÉ MORALES - Médico de familia jubilado y autor del libro "Lo que la muerte me enseñó" . Se ha convertido en un rostro muy conocido en redes sociales y medios de comunicación debido a la Experiencia Cercana a la Muerte que vivió en 2022. Tras su ECM el Dr. José Morales experimentó una profunda transformación reorientando su vida hacia labores solidarias de acompañamiento individual, el estudio de la consciencia y hacer divulgación en conferencias, talleres y congresos. Colabora con la Fundación Icloby en la investigación "Proyecto Luz", en el que participan cerca de 20 hospitales .

Un encuentro que integra ciencia y espiritualidad

“El gran viaje de la vida al más allá” contribuye a la expansión de la consciencia en el planeta y propone un viaje donde se descubren las claves ocultas de la existencia plena.

Fechas: 15, 16 y 17 de mayo de 2026

Lugar: Auditorio de L’Illa, Barcelona





Más información y entradas presenciales y online: www.oximoronvida.com

Para entrevistas con los ponentes y asistir al congreso como periodista, contactar con:

Bárbara Martínez, barbaramguitart@icloud.com, + 34 620677154

